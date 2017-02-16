健康醫療》提升後山癌症醫療 東基籌建癌症大樓

2017-02-16 16:27

〔記者陳賢義／台東報導〕根據衛福統計，台東縣癌症的發生率雖然不是排名第1，但其標準化的死亡率卻是全國第1，台東基督教醫院提升後山癌症醫療，計畫籌建癌症醫療大樓，預定下半年動工；東基執行長呂信雄表示，台東有24萬人口，但目前只有1台較中階的癌症放射治療（俗稱電療）的直線加速器，不敷使用，許多病患都必須到外縣市就診，增置可解決窘境。

癌症照護無縫接軌，東基與和信攜手籌建醫療大樓，地面5層、地下1層，地下1樓為腫瘤放射室，1樓化療調劑室、全靜脈營養調濟室及其他用途，2樓健檢中心及檢查室，3樓心導室，4樓復健室及聯合評估中心，5樓則是多功能辦公室，總工程及增置醫療設備經費為4.5億元。

東基表示，以癌症放射治療的直線加速器為例，台東僅有1台，病患往南往北轉診，必須花費3小時以上的路程，舟車勞頓的不便，致使有人乾脆放棄治療，要求給予止痛藥就好；其次，電療不是只做1次，整個療程往往得持續好幾個星期以上，除了身心勞頓，交通費用、住宿，及家人請假陪伴所減少、甚至失去收人種種，不知凡幾。

呂信雄表示，台東癌症病患如果需要到台北，從掛號到前端檢查都做完後，才可以順利看到醫生住院，台東在電療這部分相當缺乏；電療需長時間，1星期就得做1次，整個療程可能需要7個星期，患者就必須在外縣市住，台東24萬人口，目前只有1台較中階的電療設備，根本不敷使用。

呂信雄說，台東低收入及中低收入戶最多，而癌症的發生率雖然不是全國最高，死亡率卻是最高，顯示醫療這塊是不夠的，建置癌症大樓及直線加速器可解決窘境，病患也可留在台東治療；與和信合作，除可獲得軟體提供，醫師及護理人員直接派駐，院內醫護也可以透過訓練、栽培而在地化。