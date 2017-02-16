| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

健康醫療》提升後山癌症醫療 東基籌建癌症大樓

2017-02-16  16:27

〔記者陳賢義／台東報導〕根據衛福統計，台東縣癌症的發生率雖然不是排名第1，但其標準化的死亡率卻是全國第1，台東基督教醫院提升後山癌症醫療，計畫籌建癌症醫療大樓，預定下半年動工；東基執行長呂信雄表示，台東有24萬人口，但目前只有1台較中階的癌症放射治療（俗稱電療）的直線加速器，不敷使用，許多病患都必須到外縣市就診，增置可解決窘境。

癌症照護無縫接軌，東基與和信攜手籌建醫療大樓，地面5層、地下1層，地下1樓為腫瘤放射室，1樓化療調劑室、全靜脈營養調濟室及其他用途，2樓健檢中心及檢查室，3樓心導室，4樓復健室及聯合評估中心，5樓則是多功能辦公室，總工程及增置醫療設備經費為4.5億元。

東基表示，以癌症放射治療的直線加速器為例，台東僅有1台，病患往南往北轉診，必須花費3小時以上的路程，舟車勞頓的不便，致使有人乾脆放棄治療，要求給予止痛藥就好；其次，電療不是只做1次，整個療程往往得持續好幾個星期以上，除了身心勞頓，交通費用、住宿，及家人請假陪伴所減少、甚至失去收人種種，不知凡幾。

呂信雄表示，台東癌症病患如果需要到台北，從掛號到前端檢查都做完後，才可以順利看到醫生住院，台東在電療這部分相當缺乏；電療需長時間，1星期就得做1次，整個療程可能需要7個星期，患者就必須在外縣市住，台東24萬人口，目前只有1台較中階的電療設備，根本不敷使用。

呂信雄說，台東低收入及中低收入戶最多，而癌症的發生率雖然不是全國最高，死亡率卻是最高，顯示醫療這塊是不夠的，建置癌症大樓及直線加速器可解決窘境，病患也可留在台東治療；與和信合作，除可獲得軟體提供，醫師及護理人員直接派駐，院內醫護也可以透過訓練、栽培而在地化。

廣告
  • 癌症照護無縫接軌，東基與和信攜手籌建醫療大樓，執行長呂信雄說明。（記者陳賢義攝

    癌症照護無縫接軌，東基與和信攜手籌建醫療大樓，執行長呂信雄說明。（記者陳賢義攝

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 台東基督教醫院 癌症
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：健康醫療》提升後山癌症醫療 東基籌建癌症大樓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.