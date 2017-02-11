醫療官司打到逾期 周大觀律師母親移送懲戒
〔即時新聞／綜合報導〕周大觀的母親郭盈蘭律師，2012年受黃姓女子委託進行醫療訴訟，不過郭盈蘭與醫院合意暫停訴訟後，未在4個月內聲請繼續訴訟，導致超過2年追訴時效，台北律師公會認為郭盈蘭嚴重損害黃女權益，將郭盈蘭移付懲戒。
據《蘋果》報導，黃女的獨子2011年因癌症過世，黃女認為兒子受台北亞東醫院誤診送命，向周大觀基金會求助，2012年委任基金會董事長、周大觀的母親郭盈蘭律師進行醫療訴訟，向醫院求償1千萬元，並在3月匯款20萬元給郭律師。
黃女表示，此案刑事部分後來不起訴確定，民事部分郭律師未做解釋，並陸續退款13萬元。黃女向法院調閱卷宗，發現郭律師擅自將求償金額降到2百萬元，且在和醫院合意暫停訴訟後，沒有在4個月內繼續訴訟，被視為撤回訴訟，到了2年追訴時效將至時也沒有另行起訴。黃女感覺受騙，向台北律師公會提出申訴，並向台中地檢署提告求償2百多萬元。
對此，郭律師則反駁表示，求償金額2百萬已向黃女說明過，而本案刑事部分當時需等候醫療鑑定，民事部分因調解不成，雙方合意停止訴訟，她向黃女建議先撤回民事訴訟，之後以刑事附帶民事請求損賠不需付裁判費，獲得黃女同意。且此案以契約關係不完全給付求償，有15年的追訴期，並未失效；20萬元是黃女自行匯來，並表示多退少補，因此她已退回多餘的13萬元，僅收取5萬律師費及2萬多元的民事裁判費，她不知黃女有何損失。
律師公會審酌後認為，郭律師是20年經驗的資深律師，應了解合意停止訴訟應在4個月內續行訴訟，否則視為撤回訴訟，且本案在被視為撤回後，距離2年侵權損害請求權時效僅剩不到2個月，難以想像郭律師竟會選擇撤回民事訴訟，打算等待刑事起訴再附帶民事來節省裁判費。
此外，郭律師主張此案追訴時效有15年，應續提訴訟而非退還款項。律師公會認定，郭律師坐視黃女的侵權行為請求權時效消滅，未依法維護當事人的權益，且延宕案件處理，嚴重損害黃女權益，依律師法及律師倫理規範，將她移送懲戒。
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標題：醫療官司打到逾期 周大觀律師母親移送懲戒
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