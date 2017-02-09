癌症醫療費用高 防癌險不可少
2017-02-09 11:38
〔記者張慧雯／台北報導〕根據衛生福利部公布104年統計報告指出，癌症已連續34年居國人十大死因榜首，因癌症就醫的病患人數便高達63.9萬人。不過，元大人壽提醒，癌症醫療費用高，防癌險不可少。
隨著醫療科技的發達，癌症的治療也從住院進行手術、放射線治療、化學治療，延伸至標靶藥物注射、口服等各種療法，癌症患者的存活率也漸漸提高，元大人壽表示，長期來看癌症醫療照護費用負擔將逐年上升，因此，規劃好全方位的癌症保障，便顯得非常重要。
元大人壽建議，民眾在建構全方位的癌症險保障，可靈活搭配「分項給付型」和「一次給付型」的癌症險商品，藉由初次確診罹癌時的「一次給付型」理賠金，讓自己接受較為完整的初期治療與照護，再透過後續的「分項給付型」之理賠金，作為長期抗戰癌症所需的醫療費用支出，被保險人及家人才可免於承受重大醫療費用的重擔。
最後元大人壽也提醒，目前癌症已被世界衛生組織列為慢性病防治與管理的一環，因此「良好的生活模式」與「擁有充足的防癌保障」是防癌的最重要良方，而定期健康檢查、保持愉悅的心情，也是防癌的不二法門。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 喬紫喬出道前暴肥 肌動甩肉
- 不只報平安 臉書平安通報站還能提供救援物資交流
- 中職春訓實戰 猿搶先開跑
- 福德宮迎財神 送招財符大樂透
- 梅山大峽谷戲水釀3死 業者依業務過失致死起訴
- 中嘉案3破局 遠傳︰不影響數位佈局
- 怒轟法官擋禁穆令 川普：連壞高中生也支持我！
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 經典賽》官方公布台灣隊陣容 王建民、王維中入列
- 屏縣校園籃球場 驚見女子半裸陳屍
- 中國要紀念二二八 薛化元諷：紀念什麼
- 超短腿貓兄妹報到！保安保安，長這麼萌難道是可以的嗎？
- 經典賽》台灣預賽對手有多強？ 完整名單看這裡
- 郝︰組超然審查委員會
- 「成醫GO APP」 找出跌倒高風險族群
- 《52》推K歌場 演員揪影迷嗨唱
- 經典賽》美國隊公布28人名單 投手特別名單曝光
- 無輻射治療兒童心律不整 台大創首例
- 美國務卿提勒森：美對台是法律承諾、道德誡命
- 引導台商回台 陸委會統籌辦理
- 來台觀光客創新高 小英說了九種不同的感謝
- 領務局國人個資遭駭 國民黨：合理懷疑與旅外登錄app有關
- 又流標了 淡江大橋完工恐延
- 跟上教練腳步 滬江林蝶準雙20
- 引述金恩妻信件 美參院戰神華倫竟遭禁言
- 64年來最接近末日的時刻！川普手握核武密碼 「末日鐘」倒數2分半...
- 東北虎胖到變「氣球」 網友：過年被阿嬤餵胖
- IKEA絕版品出清 5折起限時開賣
- 「把日照中心搬到家了」 長照2.0升級 還能客製化
- 台南以北入夜降溫 吳德榮：沿海空曠區下探7度
- 明德水庫供水吃緊 再43天見底
- 上空曬日光浴遭驅趕 阿根廷女郎抗議
- 白宮公佈 川普與習近平互相通信
- 11歲男童 疑夢遊墜樓亡
- 經典賽》以色列有百勝投手助陣 台灣隊要小心
- 美教長任命案表決 副總統一票定奪
- 他用這價錢買「鬼城」房 父母翻臉了
- 搭在「她」顫抖肩膀 男星選擇輕輕關上窗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：癌症醫療費用高 防癌險不可少
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分