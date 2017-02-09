2017-02-09 11:38

〔記者張慧雯／台北報導〕根據衛生福利部公布104年統計報告指出，癌症已連續34年居國人十大死因榜首，因癌症就醫的病患人數便高達63.9萬人。不過，元大人壽提醒，癌症醫療費用高，防癌險不可少。

隨著醫療科技的發達，癌症的治療也從住院進行手術、放射線治療、化學治療，延伸至標靶藥物注射、口服等各種療法，癌症患者的存活率也漸漸提高，元大人壽表示，長期來看癌症醫療照護費用負擔將逐年上升，因此，規劃好全方位的癌症保障，便顯得非常重要。

元大人壽建議，民眾在建構全方位的癌症險保障，可靈活搭配「分項給付型」和「一次給付型」的癌症險商品，藉由初次確診罹癌時的「一次給付型」理賠金，讓自己接受較為完整的初期治療與照護，再透過後續的「分項給付型」之理賠金，作為長期抗戰癌症所需的醫療費用支出，被保險人及家人才可免於承受重大醫療費用的重擔。

最後元大人壽也提醒，目前癌症已被世界衛生組織列為慢性病防治與管理的一環，因此「良好的生活模式」與「擁有充足的防癌保障」是防癌的最重要良方，而定期健康檢查、保持愉悅的心情，也是防癌的不二法門。