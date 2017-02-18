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癌患營養要均衡 別猛吞保健食品

2017-02-18

文／林俐岑

癌症一直是國人十大死因排名之首。民眾在得知罹患癌症後，多半出現不敢置信、難掩絕望失落的表情，盼望能從醫師或是營養師口中獲得一線希望。

癌友的家屬也會非常著急及焦慮，不少人常會聽信親朋好友的熱心建議，購買保健食品或是遍尋抗癌偏方，但其實對於已經罹癌且已接受化放療的患者而言，攝取「足夠的熱量及蛋白質食物」才是提升自我免疫力的最好方法，也是最基本的原則。

然而，化療患者要面臨的最大挑戰就是化療後的副作用，包括噁心、嘔吐、味覺改變、口腔黏膜破損等，進而出現吃不下、胃口不佳及食慾不好等狀況，以致體重下降或是白血球數量過少，嚴重影響到其抵抗力，或是營養不良等問題。所以，千萬別本末倒置，未補足身體所需的營養，就急著吞進一堆保健食品。

接受化療的癌友們，最需要的是如何在進食量有限的情況下，提高食物的營養密度。例如：口腔黏膜破損疼痛不堪時，不妨試試用果汁機自製「南瓜堅果豆漿飲」。

作法很簡單，將帶皮南瓜（全穀根莖類食物）、無糖豆漿（優質蛋白質）、少許堅果（優質油脂）與啤酒酵母一同攪打成高營養密度的飲品，不必硬吞乾澀的全麥蔬菜蛋吐司，一樣可以提供足夠的營養。

此外，也可以多利用燉鍋、果汁機等改變食物質地，且儘可能少吃加工食品，以原本形態的食物為主，讓癌友體內的細胞可以攝取到真正的養分。

（作者為營養師）

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  • 南瓜豆漿飲。 （照片提供／林俐岑）

    南瓜豆漿飲。 （照片提供／林俐岑）

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