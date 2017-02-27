中進中出再下一城 台中將與名古屋中部機場締姐妹

2017-02-27 14:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀旅局推展「中進中出」觀光旅遊再下一城！台中國際機場將於4月6日與日本名古屋中部國際機場締結姐妹機場，中華航空也將配合開航台中到名古屋定期包機，每週2、4、6來回三班；台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，台中到名古屋航線開通後，城市與城市的聯結將產生結構性的變化，溫泉交流及學生修業旅行等都是未來觀光交流的議題。

台中市觀光旅遊局積極推展台中市與國際的觀光交流，去年除與日本九州大分縣簽定溫泉交流協定，締結姐妹市，中台灣觀光推動委員會並與日本昇龍道（中部廣域觀光推進協議會）簽訂觀光交流協定，台中市並進一步與昇龍道十二縣市之一的三重縣締結國際觀光交流協定。

觀光旅遊局長陳盛山鑑於台中市與日本昇龍道應有進一步深化的觀光交流活動，本月22及23日率領台中市好禮協會、台中市觀光旅館商業同業公會、台中市旅館商業同業公會等到岐阜縣廳、愛知縣廳及名古屋市役所拜會，行銷台中市觀光，並邀請岐阜縣等於2018世界花博覽會中策展及參加台中市踩舞祭。

陳盛山表示，台中國際機場位於台灣的中部，名古屋中部國際機場也位於日本的中部，兩機場將於4月6日締結姐妹機場，中華航空並配合開航台中到名古屋中部國際機場定期包機，將於4月6日首航，台中到名古屋的定期包機有機會發展為定期航線，未來將帶動城市與城市之間結構性的變化，而溫泉交流及學生修業旅遊等都是雙方未來交流的議題。

岐阜縣副知事岸敬也表示，岐阜縣花卉產業蓬勃，對於2018花博會給予相當協助，岐阜縣的歐美遊客比例高，知名電影「你的名字」場景就位在岐阜縣的飛驒地區，牛肉很有名，目前是很夯的景點，去年台灣遊客約15萬人次，每年成長10％，未來遊客人數會更可觀，亞洲旅客具有成長潛力。

華信航空於去年及前年也曾開辦台中到名古屋包機，今年則將改由華航飛航台中到名古屋，一開始將採包機形式，由旅行社承攬機位，每週2、4、6來回各一班，若營運情況良好即會比照華信台中-大分航線，改為定期航班，由於華航在日本飛航航線多達13條路線，未來國人前往日本旅遊轉機等將更方便。