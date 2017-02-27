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極地冷氣團將來襲 吳德榮：週五低溫下探10度

前氣象局預報中心主任吳德榮指出，週三晚間極地大陸冷氣團抵達，各地氣溫下降，週五清晨空曠地區低溫更可能降至10度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-27  08:13

〔即時新聞／綜合報導〕前氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，明天冷空氣逐步減弱，各地氣溫小幅回升，但週三晚間極地大陸冷氣團抵達，各地氣溫下降，週五清晨空曠地區低溫更可能降至10度。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，最新歐洲中期預報中心模擬顯示，明天（28日）冷空氣緩慢減弱，氣溫小幅回升，北部、東半部偶有局部短暫雨，中南部多雲時晴。週三（3月1日）各地天氣好轉且氣溫回升，但晚上「極地大陸冷氣團」前緣抵達，各地氣溫又下降，週五（3日）清晨空曠地區低溫更可能降至10度左右。

貼文還說到，週六、日 （4、5日）冷空氣明顯減弱，天氣大幅回暖，但日夜溫差很大，5日晚間至6日受到偏弱東北季風影響，各地氣溫略降，北部、東半部轉有局部雨。目前模式對週四、五冷空氣的模擬，仍會有一些調整，應持續注意最新資料。

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  • 吳德榮貼文還說到，4、5日天氣大幅回暖，5日晚間至6日受到偏弱東北季風影響，各地氣溫略降，北部、東半部轉有局部雨。（資料照）

    吳德榮貼文還說到，4、5日天氣大幅回暖，5日晚間至6日受到偏弱東北季風影響，各地氣溫略降，北部、東半部轉有局部雨。（資料照）

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