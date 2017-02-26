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台南一家pub失火搶救中 初報店內無人
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遭爆血汗難收拾 永采烘焙坊貼公告「停止營業」

永采烘焙坊貼出停業公告。（記者張菁雅攝）

2017-02-26  17:31

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市永采烘焙坊的勞資糾紛案昨天遭台中市政府勞工局重罰100萬元，並被爆出從101年至今共有6件勞資糾紛案，遭到輿論一片撻伐，業者今天下午突然在大門貼出停止營業公告，並表示，「對於近日內所引發外界批評指教，定將虛心接受」。

永采烘焙坊的實習生及員工21日出面指控長期超時工作、無故被扣薪，離職還被業者求償59萬元，經媒體報導後，前員工不斷出面爆料有相同情形，勞工局調查後也發現，業者從101年至今有6件勞資糾紛案，且這次事件違反勞基法5項規定，受害勞工多達4人，昨晚宣布重罰業者100萬元。

受到種種負面消息影響，永采烘焙坊生意一落千丈，今天下午店內有2、3桌客人，等最後一組客人離開，近4時左右，業者貼出告示，寫著「對於近日內所引發外界批評指教，定將虛心接受，自即日起本店停止營業，謝謝。」

近日除了媒體前往採訪，許多民眾特地去拍照，業者下午關起大門、拉上窗簾後，還在整片落地窗貼上紙板、不透明塑膠袋，以阻止有人朝店內拍照。

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  • 永采烘焙烘已經停業。（記者張菁雅攝）

    永采烘焙烘已經停業。（記者張菁雅攝）

  • 永采烘焙坊的落地窗貼滿紙板，阻止民眾向店內拍照。（記者張菁雅攝）

    永采烘焙坊的落地窗貼滿紙板，阻止民眾向店內拍照。（記者張菁雅攝）

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相關關鍵字： 停業 勞資糾紛 扣薪 永采烘焙坊 超時工作
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