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先睹為快！ 林初埤木棉道現賞花人潮

林初埤木棉花季下月11日揭幕，但不少木棉花已陸續綻放，木棉道在連假期間已出現賞花人潮。（記者王涵平攝）

2017-02-26  14:20

［記者王涵平／台南報導］林初埤木棉花季下月11日揭幕，但不少民眾希望先睹為快，因而木棉道在連假期間已出現賞花人潮，公所呼籲行經該處車輛減速慢行。

林初埤木棉道名列全球知名花海街道，228連續假期天氣晴朗，木棉樹樹葉掉落速度加快，木棉花綻放的數量愈來愈多，白河區公所舉辦的木棉花季活動預定3月11日開幕，但連續假期已出現人潮、車潮。

除了專程前往拍照、賞花的攝影愛好者、遊客，也有在地民眾帶領遠道而來的親友前往「場勘」，介紹木棉道的環境以及花季活動時間，親友下次可以自行前來。

公所表示，開幕當天在南90服務台有一系列活動，包括樹苗贈送、打卡按讚及上傳照片送宣導品等活動，詳情可至白河區公所網站及FB查詢，還可掌握即時花況。

此外，「無攝限!」106木棉花季攝影比賽開始報名，希望透過攝影作品徵選，推展白河花季觀光，受理時間即日起至4月14日，拍攝地點需在白河區林初埤木棉花道。

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  • 林初埤木棉道已有不少木棉花陸續綻放，連假期間已出現賞花人潮。（記者王涵平攝）

    林初埤木棉道已有不少木棉花陸續綻放，連假期間已出現賞花人潮。（記者王涵平攝）

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