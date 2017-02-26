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麗寶樂園驚傳大跳電 人工疏散受困遊客 NBA Live》柯瑞半場完成4分打 籃網緊咬勇士
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麗寶樂園驚傳大跳電 人工疏散受困遊客

有媒體報導指出，麗寶樂園於今天中午發生全區跳電，不少卡在遊樂設施上的遊客都用人工方式運轉機器才能下來。（資料照，記者歐素美攝）

2017-02-26  13:12

〔即時新聞／綜合報導〕位於台中市的麗寶樂園驚傳跳電事件。

據《TVBS》報導，麗寶樂園於今天中午12點30多分發生全區跳電，造成園區內多項遊樂設施停止，不少卡在設施上的遊客都用人工方式運轉機器才能下來。麗寶樂園表示，園區內5千名遊客全數安全， 至於跳電原因還要再追查。

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