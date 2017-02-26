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「紅薏仁」 美白丶降血脂 農改埸研究輕鬆吃有成果

2017-02-26  12:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「紅薏仁」近年來在食療界異軍突起，它因為帶麩皮，營養價值高，台中區農改場與財團法人農業科技研究院、台北醫學大學合作試驗，研究證實全穀薏仁確實可降低動物血液及肝臟中的膽固醇、三酸甘油脂、低密度脂蛋白等表，另外其面麩皮含有豐富薏苡素、酚酸等對美白有效果，更可促進退黑激素生成，對改善免疫系統有幫助。

負責這項研究的台中區農改場副研究員說，紅薏仁與白薏仁的差別只在於帶有紅色麩，帶有麩皮就是全穀薏仁，營養價值比白薏仁更高，這道理就像糙米比白米營養素更多。

他說，紅薏仁含有豐富的蛋白質、薏苡多糖、薏苡素、植物固醇…等，他們與財團法人農業科技研究院、台北醫學大學合作試驗，研究證實全穀薏仁確實可降低動物血液及肝臟中的膽固醇、三酸甘油脂、低密度脂蛋白等。 薏仁的表面麩皮含有豐富薏苡素、酚酸等對美白才有效果，更可促進退黑激素生成，對改善免疫系統有幫助。

他表示，國人一年約食用4000噸薏仁，而國產薏仁約只佔400噸，進口薏仁為了避免麩皮感染黃麴毒素等，幾乎都去麩皮，目前國內的種植面積為150公頃，只要市場有需求，面積一定會再增加。

他還說，紅薏仁好處多，但跟糙米一樣，面臨久煮不爛的問題，對此，他們建立紅薏仁機能性萃取技術、指標分析法，讓廠商可以產品高品質且具有機性的紅薏仁產品，已技轉給4家民間廠商，做成米殼粒、膠原蛋白飲、米穀粉。

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  • 紅薏仁營養價值高，台中區農改場與民間合作開發多樣化的食用法。（記者顏宏駿攝）

    紅薏仁營養價值高，台中區農改場與民間合作開發多樣化的食用法。（記者顏宏駿攝）

  • 紅薏仁營養價值高，台中區農改場與民間合作開發多樣化的食用法。（記者顏宏駿攝）

    紅薏仁營養價值高，台中區農改場與民間合作開發多樣化的食用法。（記者顏宏駿攝）

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