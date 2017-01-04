醫生打臉排毒飲食法 只需做這件事就能健康

2017-01-04 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子因攝取大量錯誤「排毒」食療，讓身體不但沒有排毒成功，還因此被送進醫院，醫生指出，其實人體內腎臟本身就具備排毒功能，如果不是酒精、藥物成癮者根本不需要特別排毒，只需要攝取足夠水分、蔬果便可。

據《哥倫比亞新聞網》報導，有非常多排毒療程所提供的資訊都是錯誤的，其中包含吃大量草藥、維他命，更誇張的還有宣導吃瀉藥，美國一名47歲的婦人就因誤信偏方，連續好幾天喝下大量水、茶，及攝取各類草藥，導致她最後因精神錯亂、間歇性行為重複連帶出現癲癇症狀，遭緊急送醫。醫生表示，可能是該名婦人攝取一種叫做纈草根的藥草過量，造成血液含鈉量太低所引起，但仍須進一步診斷才能確定病因。

心臟科醫生高柏格（Nieca Goldberg）表示，若不是藥物及酒精成癮者，根本不需要特別極端的排毒方式，人體內的腎臟就是最好的排毒機制，另一名醫生托維（Oliver Toovey）也指出，人體的肝臟也具備充分的解毒功能，並同時提醒，不需要特別強迫自己攝取過多水分，感到口渴時再喝就行了，因為平常吃下的食物中，也含有水分。只要搭配正確的飲水習慣、多吃蔬果，不用特別實行極端排毒法就能保持身體健康。

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