| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台鐵東部幹線春節車票 5日零點開放訂票
 首頁 > 生活

醫生打臉排毒飲食法 只需做這件事就能健康

2017-01-04  19:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子因攝取大量錯誤「排毒」食療，讓身體不但沒有排毒成功，還因此被送進醫院，醫生指出，其實人體內腎臟本身就具備排毒功能，如果不是酒精、藥物成癮者根本不需要特別排毒，只需要攝取足夠水分、蔬果便可。

據《哥倫比亞新聞網》報導，有非常多排毒療程所提供的資訊都是錯誤的，其中包含吃大量草藥、維他命，更誇張的還有宣導吃瀉藥，美國一名47歲的婦人就因誤信偏方，連續好幾天喝下大量水、茶，及攝取各類草藥，導致她最後因精神錯亂、間歇性行為重複連帶出現癲癇症狀，遭緊急送醫。醫生表示，可能是該名婦人攝取一種叫做纈草根的藥草過量，造成血液含鈉量太低所引起，但仍須進一步診斷才能確定病因。

心臟科醫生高柏格（Nieca Goldberg）表示，若不是藥物及酒精成癮者，根本不需要特別極端的排毒方式，人體內的腎臟就是最好的排毒機制，另一名醫生托維（Oliver Toovey）也指出，人體的肝臟也具備充分的解毒功能，並同時提醒，不需要特別強迫自己攝取過多水分，感到口渴時再喝就行了，因為平常吃下的食物中，也含有水分。只要搭配正確的飲水習慣、多吃蔬果，不用特別實行極端排毒法就能保持身體健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 針對排毒食療，美國醫生指出若非藥物、酒精成癮者，並不需要特別排毒，僅須攝取適當水分及蔬果便可。（情境照）

    針對排毒食療，美國醫生指出若非藥物、酒精成癮者，並不需要特別排毒，僅須攝取適當水分及蔬果便可。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 排毒 身體健康 食療
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：醫生打臉排毒飲食法 只需做這件事就能健康


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.