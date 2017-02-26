合歡山下冰霰了 武嶺到松雪樓路面濕滑

等雪遊客興奮地堆出小雪人。（遊客張小嘉提供）

2017-02-26 09:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕 「下雪了！」，一早就有等雪遊客興在臉書PO出圖文或直播影片，難掩興奮之情，不過，仁愛警方和松雪樓人員均稱，溫度還不夠低，只下冰霰。由於路面結冰，警方提醒上山遊客，從武嶺到合歡山遊客中心，車子都要加掛雪鍊，但9點30分後，冰融化了可不必掛雪鍊了。

遊客黃哲前晚就上山追雪，但是等了1天2夜，上午6時多就興奮直播影片，他說，清晨5點多就發現路面白白的，出去一看還在下，但是斷斷續續，但是6點多天色較亮才直播影片，當時感覺像下雪，反正不管雪或霰都很開心。

遊客張小嘉昨天中午才上山，白天沒有下雪，她仍在山上等候，清晨看到地面有積雪，開心堆起雪人。她說，上午8點後就只下雨，山上溫度有回升，目前山上霧茫茫。

松雪樓人員指出，清晨有下冰霰，溫度還不夠低，但是8點多開始就只下雨，冰霰也逐漸融化。

仁愛警分局表示，翠峰派出所員警一早就上山交通整理，路面結冰打滑，因此從武嶺到合歡山遊客中心的路段，車輛都要加掛雪鍊。

上午9點30分仁愛警方接獲埔里工務段通知，冰已融化，所以不用加掛雪鍊，但是行車仍要小心濕滑。