合歡山下冰霰了 武嶺到松雪樓路面濕滑
2017-02-26 09:28
等雪遊客興奮地堆出小雪人。（遊客張小嘉提供）
〔記者陳鳳麗／南投報導〕 「下雪了！」，一早就有等雪遊客興在臉書PO出圖文或直播影片，難掩興奮之情，不過，仁愛警方和松雪樓人員均稱，溫度還不夠低，只下冰霰。由於路面結冰，警方提醒上山遊客，從武嶺到合歡山遊客中心，車子都要加掛雪鍊，但9點30分後，冰融化了可不必掛雪鍊了。
遊客黃哲前晚就上山追雪，但是等了1天2夜，上午6時多就興奮直播影片，他說，清晨5點多就發現路面白白的，出去一看還在下，但是斷斷續續，但是6點多天色較亮才直播影片，當時感覺像下雪，反正不管雪或霰都很開心。
遊客張小嘉昨天中午才上山，白天沒有下雪，她仍在山上等候，清晨看到地面有積雪，開心堆起雪人。她說，上午8點後就只下雨，山上溫度有回升，目前山上霧茫茫。
松雪樓人員指出，清晨有下冰霰，溫度還不夠低，但是8點多開始就只下雨，冰霰也逐漸融化。
仁愛警分局表示，翠峰派出所員警一早就上山交通整理，路面結冰打滑，因此從武嶺到合歡山遊客中心的路段，車輛都要加掛雪鍊。
上午9點30分仁愛警方接獲埔里工務段通知，冰已融化，所以不用加掛雪鍊，但是行車仍要小心濕滑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 桃園》1999去年近26萬通 怎樣追女友也叩應
- 山老鼠黃俊傑 縱橫山區非難事
- 小模摩鐵開毒趴 警察上門裝昏迷
- 警出「手」防咬舌 毒蟲「吃」驚：不敢死了
- 一週大事（2月19日至25日）
- 〈生活停看聽〉補湯 濃濃傳承味兒
- 郝譽翔／台灣怎會沒有文學？ － 吳米森《再見原鄉》
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 阿公級殺手傳說 63歲狙擊手殲滅321名IS
- 巴航超載7人站走廊 登機證手寫也過關
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 《恢復供應首日》北市禽肉買氣回升 價格持平
- 《自由廣場》轉型正義 徹徹底底
- 【藝文短訊】 台日交流文學特展
- 〈婚姻幸福學〉妻下班後仍忙公事 老公不悅擺臭臉
- 羨慕！英國最好老闆 買下城堡讓員工夢幻上班
- 李銘順《告別》低氣壓 入選金穗閉幕片
- 台灣慢城聯盟 鳳林鎮長任主席
- LamiGirls決選 4「星」血入團
- 《自由廣場》新一波去威權運動
- MIYAVI受裘莉啟發 關注難民
- 女子嘉義仁義潭戲水 被誤報溺水
- 政院廣徵政治檔案 高達300公尺
- 連假首日塞爆了 屏南15公里開1小時
- 不輕言放棄 陳信安：給自己3分鐘
- 尚韋帆引退 最難忘一刻@陳世念
- 【私家小傳】 像她這樣的一位老師
- 清泉崗毒品案 軍方：尿檢複驗需7個工作天
- 限韓令發酵！韓星轉撈台 台粉恐遭剝皮
- 范范向黑人請款 喊話不能離婚
- 5歲兒語言障礙遭欺負 高山峰費心力治療
- 《自由廣場》鳳凰樹下槍聲不斷
- 主播黃怡文遊南韓 摔成麵龜唇
- 犯人失足或脫逃？警公布照片疑點重重
- 徐國勇：行政院不可能恢復人二室
- 5年前挺肚封奧斯卡影后 娜塔莉波曼這次快臨盆不參加了！
- 米嚕咕的占星頻道：2017.2/26～3/4
- 〈徵文大拼盤〉週休二日 家居好日
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：合歡山下冰霰了 武嶺到松雪樓路面濕滑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分