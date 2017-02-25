經典賽門票這樣印 網友大讚：9.2哭哭

有網友發現，韓國在2017世界棒球經典賽門票上，印出了代表「台灣」的韓文字樣「대만」。（圖擷自Imgur）

2017-02-25 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣因為常遭中國打壓，在參與活動時常得以「中華台北」名義出席。不過最近卻有網友發現，韓國在2017世界棒球經典賽門票上，印出了代表「台灣」的韓文字樣，讓鄉民直呼「9.2哭哭」。

這次台灣是以中華台北「中華隊」名義參加2017世界棒球經典賽，不過今天卻有網友在批踢踢貼出韓國場3月9日的門票，門票上印著的是「대만」（台灣的韓文翻譯）。該網友說在收到門票整個傻眼，更幽默表示，「太扯了！中華棒協要去函抗議啊！」

許多鄉民看到後都紛紛留言，「故意的吧，好爽！」、「台灣隊！」、「怎麼辦，韓友好度>日本。」、「支持台灣獨立建國！」也有人幽默地說，「WBC想搞台獨？這一定要舉報...」、「9.2哭哭。」