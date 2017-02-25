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台東專科學校1/3學生想當志願役士兵

2017-02-25  13:24

［記者黃明堂／台東報導］國立台東專科學校辦理國軍志願役士兵招募，連續3年獲選為績優學校，去年的畢業生更有1/3報名志願役，最後錄取66人；國軍南區招募中心少校施宏桓特別代表國防部到東專頒贈「成效卓越、嘉惠永銘」獎牌，感謝學校努力推動「全民國防教育」的具體成效。

東專軍訓室主任宋浙定表示，國軍志願役士兵招募，是該校戮力的工作項目之一，103至105年連續3年，獲全國高中職校績優單位。校長陳禎祥說，讓優秀的同學踴躍加入國軍行列，是建軍備戰最重要的戰力來源。

校方表示，在｢培育東部產業人才搖籃，建立在地關懷技職典範｣的願景上，不定期舉辦各軍事基地參訪、校園徵才、招募宣導等活動並設置招募專區，學生能即時獲得完整資訊。

校方說，學生願意加入志願役士兵，很重要的一點是充分理解這是就業與就學得以兼顧的管道，校方一直有向學生說明大專院校已與國軍簽署策略聯盟，建立軍中的進修管道，讓就業與就學得以兼顧，使得該校在人才招募上加分，也使學生能有很好的生涯規劃。

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  • 國軍南區招募中心少校施宏桓（右二）特別代表國防部到東專頒贈「成效卓越、嘉惠永銘」獎牌，由校長陳禎祥（中）代表接受（記者黃明堂翻攝）

    國軍南區招募中心少校施宏桓（右二）特別代表國防部到東專頒贈「成效卓越、嘉惠永銘」獎牌，由校長陳禎祥（中）代表接受（記者黃明堂翻攝）

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標題：台東專科學校1/3學生想當志願役士兵


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