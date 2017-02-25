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交往11年「想多看看」拒婚 她忍痛分手後過得...

告別11年的戀情，網友現在很幸福！示意圖，圖與新聞無關。（情境照）

2017-02-25  12:18

〔即時新聞／綜合報導〕交往11年對方卻不願給名份，你會選擇繼續，亦是對這段戀情說再見？

一名網友在社群網站《DCARD》發文，指出16歲與男友交往，「這11年來，我們從小朋友越變越成熟，也有過爭吵、分手，我們也都想試著愛別人，卻又因爲習慣，回到彼此身邊」。

網友表示，研究所讀完的她想結婚，每次提到結婚對方就逃避，雖然每年都有不少驚喜，但不曾求婚，最後忍不住向對方提，卻得到「不想被婚姻綁著，我覺得我還可以多看看」回應，這讓網友難過表示，「因為你的想多看看，你浪費一個女人的青春，因為你知道沒有人像我這樣傻，所以只想留我在身邊，儘管你還是有愛我的」。

網友決定與當時的男友分手，離開第二年她認識一名男人，交往3年後對方下跪求婚，結婚後生了一女；網友表示，交往時，她老公就曾說過「真正愛你的人，就願意給你一個承諾，這個承諾不管是什麼，再困難，都會去實現」，現在遇到這個給得起一切的男人，讓她過得很幸福。

該篇文章獲得網友回響，網友氣憤說，「11年了，他還要看什麼？！你陪他走過無數個風雨，整個青春都浪費在他身上，我想還想看看外面的女人吧，畢竟很多人交往久了就覺得外面新鮮多了，恭喜你找到那個願意照顧你給你幸福的人」、「還好你做了明智的選擇」、「真的愛你的人未來一定會有你，巴不得趕快娶你回家」。

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