台大提3項說明 找不到要楊泮池辭職的理由
〔記者蕭玗欣／台北報導〕台大昨召開教評會，決議解聘教授郭明良、張正琪，另認定查詩婷、林明燦、譚慶鼎及其他研究員違反學術倫理，予以懲處，是台大歷年來最大規模的懲處動作。台大學術副校長郭大維今出面對社會大眾鞠躬道歉，並表示，調查中對於校長楊泮池在共同作者的貢獻，認定無違反學術倫理，且在與郭共同掛名的論文中，也無數據造假問題，最後認為「找不到任何理由要楊泮池辭職」。
郭大維今早公布特別委員會長達19頁的英文書面報告。郭大維表示，因為外界對於這次調查出現質疑聲浪，因此成立9人特別委員會，包括台大學術副校長和教務長，但調查到與楊泮池相關的論文時，兩人就退出，另1位委員也因迴避條款退出，最後剩下6位委員運作，其中3位為中研院院士，另外3位則在國外任職，其中1位是外籍人士。基於國外慣例，委員名單不公布。
外界最關注的是楊泮池為何全身而退？特別委員會提出3大部分，第一，在審視過相關論文，及約談郭明良與楊泮池後，認為楊泮池擔任共同作者除提供細胞株外，也貢獻臨床實驗的構想和建議等研究方向，無貢獻度不足的問題。
第二，楊泮池與郭明良共同掛名的論文中，涉及違反學術倫理的部分，因錯誤的圖片及造假的實驗數據都與楊無關，因此無相關責任。
第三，楊泮池曾任醫學院院長和台大校長，並任命郭明良為生科院院長，其中是否有利益輸送問題？對此，特別委員會依照國際案例和標準做交叉比對，再送給國外專業人認定，最後在報告中表示，找不到任何理由要楊泮池辭職。
特別委員會比對國內外案例，當時因陳震遠論文案下台的前教育部長蔣偉寧，在共同掛名的論文中無任何貢獻，但楊泮池在掛名論文中皆有重大貢獻，情況不同；而美國學者Francis Collins過去也有5篇掛名通訊作者的論文被撤稿，但當時數據造假是實驗室學生所為，Francis Collins完全無法查證，因此無相關責任，最後還擔任美國衛生研究院院長。但楊泮池僅牽涉4篇論文，且只有兩篇被撤稿，比起該案例情節較輕。
郭大維表示，接下來台大會全力配合教育部及科技部的調查。他也說，學術調查應該嚴謹，不能應外界有不同看法而有不同標準，國外至少都要一兩年時間來調查，尤其這次涉案論文和共同作者這麼多，要台大在去年底甚至幾個月內查完太過挑戰，但外界對台大有期待也會虛心檢討。
郭大維表示，生醫領域經常可看到理論和臨床的合作，本來就會涉及多個研究領域學者參與，但調查過程中也發現，有的論文都已超過10年，因此原始數據的保存尚有不足之處，未來希望在法規能補強。此外台大也會積極研擬要如何在教育和制度上，讓教授和研究人員了解學術倫理的重要性，避免再度發生。
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