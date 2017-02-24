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這時候吃巧克力運動更有效！營養學家：吃它的好處多到你想不到！

2017-02-24  19:30

〔iStyle頻道／綜合報導〕很喜歡吃巧克力，卻因為怕胖只敢在經痛或心情不好的時候吃幾口舒壓嗎？現在你可以安心放口大吃啦！根據「Popsugar」報導，營養學家Lisa Eberly表示，吃純度高的黑巧克力好處其實非常多，現在立刻跟你一一解說。

1、更有體力運動：多項研究發現，在「運動前」吃點巧克力能有效對抗疲勞，幫助身體更好地呼吸，不僅運動效果會更好，也更有力氣進行鍛鍊唷。

2、心肺功能更好：黑巧克力所含的類黃酮素是一種超強抗氧化物，加上具有擴張血管的功效，因此可以保護心臟血管健康，德國研究甚至還發現，每天吃一小塊黑巧克力能有效降低血壓，所以一天貪嘴吃一點也不為過。

3、減輕咳嗽：寒流剛過，是不是感冒痛苦的大咳特咳？那就吃點黑巧克力吧！英國一項研究發現，巧克力原料中的可可鹼能舒緩咳嗽症狀，但是要注意，它不是一種治癒方法，所以千萬不要過份地大吃，

4、舒緩壓力：黑巧克力能舒緩壓力是真的！瑞典研究發現，若是心情處在高度緊張下，每天吃黑巧克力，連續兩個星期後，體內的壓力荷爾蒙皮質醇會明顯減少，所以不論是工作壓力大，還是課業壓力大，不妨買塊巧克力吃吃唷。

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  • 不要太擔心吃巧克力會變肥啦！先看看它的好處再說吧！（擷取自rolaofficial instagram）

    不要太擔心吃巧克力會變肥啦！先看看它的好處再說吧！（擷取自rolaofficial instagram）

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