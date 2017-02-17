跑步、爬山...等運動做多肌膚變差還變醜！醫師：瘦下來的關鍵是...
2017-02-17 18:49
〔iStyle頻道／綜合報導〕雖然大多數人都知道「有氧加重訓」才是長久維繫身材的關鍵，但是為了方便兼省錢，相信許多女孩們仍是會選擇單一項有氧運動減肥，最常見的方案就是在住家附近跑步，不過這麼做對皮膚不太好，根據「SHEFINDS」報導，美國皮膚科醫師Annet King表示，若是有氧運動過度，極有可能導致皮膚變差。
為什麼皮膚會變差？Annet King解釋，雖然跑步能促進血液循環，讓臉自然地抹上一股紅潤的腮紅，但是有氧運動會燃燒脂肪，產生自由基，一旦運動過度，自由基過多就會破壞皮膚的膠原蛋白，肌膚自然就會失去彈性和光澤，而且一昧地只做有氧運動消耗脂肪，皮下脂肪逐漸缺少，肌肉含量不足的情況下，皮膚就會鬆弛塌陷，這絕對是每個女孩們最不願意看到的瘦身結果。
除了謹記「有氧搭配無氧」的秘訣以外，運動強度適中就好，也就是每週3到5天運動最大心跳率維持在40％到60％，盡可能以間歇式鍛鍊達到瘦身的效果，還要避免最大心跳率70%以上長達90分鐘，若是能做到這些事，你就能健康又美美地瘦下來。
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