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過年一路吃到元宵節！帥哥教練教你如何甩掉虎背熊腰

2017-02-11  16:57

年後甩後看這裡，4招教你輕鬆瘦：

〔即時新聞／綜合報導〕新年春節假期長，不少人從年前就開始大吃開趴，從過年一路吃到今天元宵節，從年菜吃到湯圓，一開工同事同學都不認識你了，快跟著健身教練一起甩掉身上的虎背熊腰。

帥哥教練Ray教你4招小撇步，就能輕鬆在家甩肉，深蹲、弓箭步原地練到腿部及核心、棒式變化更能訓練上肢及核心肌群，最後變化式伏地挺身能訓練到胸肌、手臂及腹部，快跟著做窩在電腦前吃湯圓啦。

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  • 年後甩肉輕鬆做，健身教練教你用4招拜拜肉。（圖擷取自影片）

    年後甩肉輕鬆做，健身教練教你用4招拜拜肉。（圖擷取自影片）

  • 從春節吃到元宵節，吃太多湯圓，小心身材走樣。（圖由hoya725 ig授權）

    從春節吃到元宵節，吃太多湯圓，小心身材走樣。（圖由hoya725 ig授權）

  • 時下流行的「深蹲」運動，能讓你訓練到腿部及核心肌群，對甩肉是一大幫助。（圖擷取自影片）

    時下流行的「深蹲」運動，能讓你訓練到腿部及核心肌群，對甩肉是一大幫助。（圖擷取自影片）

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