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〈中部〉元宵吃湯圓 說金銀取代紅白

2017-02-11

〔記者歐素美／台中報導〕日前有網友在PTT貼文表示，元宵節快到了，告訴長輩想吃「紅色及白色的湯圓」，結果挨罵，許多年輕網友不明白有何禁忌，大甲區樂齡學習中心昨舉辦元宵搓湯圓活動，與會的婆婆媽媽說，以前如果說白湯圓會被婆婆罵，因為白色代表喪事不吉利，白湯圓要說「銀的」，紅湯圓則是「金的」，象徵金銀財寶好采頭。

大甲區農會承辦大甲區樂齡學習中心，昨在農會日南辦事處銀髮族服務中心舉辦「元宵節祖孫搓元宵及彩繪燈籠」活動，希望透過年節應景的代間活動，讓長者享受與孫子一起活動的樂趣。

參加的長輩從浸泡圓糯米、磨成米漿放到粿袋裡，將粿袋綁在長板凳上，用石頭壓出水分作成米團，再將部分米團煮成「粿粹」，與米團攪和揉勻等做成湯圓的過程一一解說。

湯圓分成紅色及白色，老人常以「金」、「銀」稱之。有網友日前在PTT貼文表示，因直接說「白色湯圓」而被長輩罵，許多年輕網友紛表示，不知有這禁忌。大甲區樂齡中心的婆婆媽媽說，因為白色是喪事的代表色，老一輩的人比較忌諱，就改以「金銀」稱呼「紅白」，取吉祥之意，以前若不小心說錯，還會被婆婆罵，現在大家則比較不忌諱這些。

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  • 大甲區樂齡學習中心舉辦元宵搓湯圓活動，老少同歡。（記者歐素美攝）

    大甲區樂齡學習中心舉辦元宵搓湯圓活動，老少同歡。（記者歐素美攝）

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