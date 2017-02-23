一種運動超過這時間身體會習慣！專家解密鍛鍊瘦不下來的原因！
〔iStyle頻道／綜合報導〕餐餐吃很少，運動量超大，但是怎麼減都達不到減重目標，用盡方法都瘦不下來？此時不禁都會懷疑自己就是天生胖，根據「Women's Health」報導，這其實跟你的體質沒關係，問題全都出在你的運動習慣和心態上，就讓各種營養師和教練告訴你他們最常見的減肥失敗案例吧！
1、獎勵大於消耗：以體重60公斤，運動30分鐘的人來說，慢跑大約消耗280大卡，室內腳踏車大約能消耗150卡，但是一份蛋糕，一杯飲料熱量往往超過500卡，一旦吃下肚，今天的運動全都白費了，不少人在運動過後會有「彌補性」心態，任何自己今天可以吃得比平常好，其實這也是你永遠都瘦不下來的元凶之一，簡單來說，男性健康營養師lan Aragon表示，吃垃圾食物就該遵守10%比例原則，如果你一天總熱量為1500大卡，零食攝取以150卡為上限。
2、出了健身房後就不運動：美國印第安納大學John Raglin運動研究員表示，一般人隨著運動量增加，心理會逐漸產生一種「補償性不運動」的心態，只要一出健身房，就像是一灘爛泥，能做就不站，能躺就不坐，John Raglin強調，就算是一般走路、走樓梯、逛街也都在消耗卡路里，讓身體保持良好的新陳代謝，想要快點瘦下來的人，真的不能忽略這些日常小細節。
3、運動習慣固定：一般人大約在「4到6週」後就會習慣原有的運動模式，強度也會被固定住，因此一定要記得變換新的運動，加強肌肉訓練，提高燃脂率，不過前提是在穩紮穩打的情況下，也就是說，這段期間內，運動不可以偷懶，以免削弱整體的運動強度。
4、離減重目標越近越放鬆：離減肥目標越近越放鬆？麻薩諸塞州健身教練Tony Gentilcore強調，越接近減重目標，飲食越要細緻化，每一份熱量都得算得清清楚楚，犒賞自己的垃圾零食量也得再降低，把正確的飲食習慣固定下來，搭配運動才是長久瘦身的關鍵。
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