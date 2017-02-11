研究發現真的有人天生狂運動就是瘦不了？專家：解決的方法是...

2017-02-11 19:43

〔iStyle頻道／綜合報導〕好不容易下定決心運動減肥，卻總是瘦不下來，讓你對瘦身這件事感到心灰意冷嗎？根據「紐約時報」報導，加拿大安大略省的女王大學和渥太華大學共同研究發現，有些人天生對某些運動沒反應，是該項運動典型的「無反應者」，所以就算動得再多，瘦下來的效果也相當有限，不過這並不代表你瘦不下來，只要換種運動方式或許就能改善。

該項研究蒐集21名健康男女資料，包含最大氧氣攝取量、心跳率和有氧健身相關的其它生理數值，每一位測試者接受兩種完全不同類型的鍛鍊，分別為每週4次中速腳踏車的耐力訓練，以及急遽踩踏8次20秒腳踏車的間接式訓練，兩種方案各持續3個禮拜，結果發現，有三分之一的人體內對耐力訓練沒任何反應，體力甚至還變得比以往差，不過在另一個項目中卻有較好的表現，而間接式訓練也同樣出現這種情況。

為此，女王大學運動學副教授Brendon Gurd表示，由此可見，每一種瘦身方法不見得適合每一個人。那要如何找到對自己身體有幫助的運動呢？Brendon Gurd提供一個簡單辨別的方法：運動前先透過上下踩踏盒子3、4次確認自己的心跳數，實行一項運動1個月後再重複上下踩踏盒子並測量，如果你覺得比之前還要能輕鬆完成，心跳數也比之前緩慢，代表這項運動對你來說有效果，如果沒有就代表你要重新調整運動計畫了。