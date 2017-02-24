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「伯公生」 嘉市忠義十九公廟開運求金雞
2017-02-24 19:22
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市東門城福鎮宮奉祀泥塑土地公，福鎮宮在日治時期因廟體殘破倒塌，信眾將土地公神尊移至東門忠義十九公廟合祀，日前信眾再度接到土地公指示建廟，建廟籌委會將於2月27日「伯公仔」誕辰（農曆2月2日）當天正式成立，晚間也將推出擲筊求「開運金雞」活動。
建廟籌委會主委孫鵬程說，日前廟方向土地公請示後，特地請業者製作18隻開運金雞，象徵發財兼避邪，適合鎮宅求財運；求開運金雞活動在2月27日晚間6點至7點半舉行，參加者連續擲出三次聖筊或累積聖筊次數最高的前18位，即可登記帶回供奉，費用888元，採現場登記報名。
孫鵬程表示，東門城福鎮宮奉祀泥塑土地公，至今約有200多年歷史，日前廟方人員幫神尊整理衣服時，發現土地公左手拿的金元寶刻印著「東門」兩字，見證福鎮宮當年蓋在諸羅城東門城外的歷史淵源。
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