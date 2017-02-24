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日人䁬屏東中正國小石碑 鼓勵孩童常懷感謝心

2017-02-24  16:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自日本岡山縣的佐藤紀正，長年贈送花草及感恩石碑給日本學校，最近更把觸角擴及台灣，今天（24日）䁬送屏東市中正國小一座石碑，鼓勵小朋友常懷感恩心，這是他送出的第一個海外石碑。

佐藤紀正今年80歲，他的夫人生前非常喜歡花草，認為花草是大自然給予人類最大的禮物，因此夫妻倆長期贈送花草的種子給日本學校，已有2、30年，期待小朋友從播種灑水悉心照顧，從發芽到開花的過程中，感受大自然的神奇，並因美麗盛開的花朵而歡樂幸福。

8年前佐藤紀正在妻子過世後繼承其遺志，持續贈送花草種子給小朋友，有感於311震災後台灣對日本的支援，決定也送石碑給台灣學校；透過山陽學園大學教授山根智惠與其台灣友人龔昭勲的介紹，今天他來到屏東市中正國小，在校長洪振旭和小朋友歡迎下，為石碑揭幕。

佐藤紀正表示，從小就喜歡大自然，也會登山，妻子逝世後獨居，兩年前他罹患胃癌切除胃部，8個月無法動彈，有一次在庭院散步時，突感到大自然給了力量，他覺得人生不應被病痛、年齡束縛，來到台灣好像到日本的另一個城市旅遊，令人非常舒服。

中正國小校長洪振旭也說，就如石碑上所言，「感謝捎來幸福訊息的大自然恩惠」，盼讓學生更珍惜大自然，學習分享與回饋，同時也鼓勵獨居老人們走出家門，徜佯大自然。

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  • 日本人佐藤紀正（左）因感謝台灣在日本311大地震時熱情捐輸，特地捐贈石碑，中正國小校長洪振旭（中）十分感謝。（記者羅欣貞攝）

    日本人佐藤紀正（左）因感謝台灣在日本311大地震時熱情捐輸，特地捐贈石碑，中正國小校長洪振旭（中）十分感謝。（記者羅欣貞攝）

  • 佐藤紀正（石碑左側）參加捐贈揭幕儀式。（記者羅欣貞攝）

    佐藤紀正（石碑左側）參加捐贈揭幕儀式。（記者羅欣貞攝）

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