自選、電腦選號哪個好？ 台彩：億元以上有7成是...

2017-02-24 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕主持天王吳宗憲爆料藝人辛龍中了1.2億樂透，意外讓辛龍成為樂透發行以來首位曝光的億元中獎人，而他則坦言確有此事，而且他是靠著自選號碼幸運中獎。台彩公司則表示，依照統計1億元以上的大獎有7成是電腦選號。

據《TVBS》報導，這10年來樂透成就許多億萬富翁，其中以電腦選號中大獎的機率比較大，當然也有靠著自選號碼翻身的案例。台灣彩券總經理黃志宜就說，有人同1組號碼持之以恆簽了6年，最後終於一舉中的。

由於台灣彩券有保密上的法律規定，500萬以上的兌獎就要由專線預約，相關個資也不會公開，彩券行頂多只知道姓氏而已，這也讓辛龍成為第一位身分曝光的樂透得主。