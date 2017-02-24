母雞溜滑梯不給玩 校方：是造型藝術

新生國小母雞造型的溜滑梯基於法規與安全考量，未開放使用。（記者張存薇攝）

2017-02-24 14:55

［記者張存薇／台東報導］台東市新生國小學童與藝術家見維巴里合作創作母雞造型的溜滑梯，完工已久卻不能溜，學童好失望，校長張瑞群說明，是配合校舍新建工作才設的造型藝術，基於安全考量，一開始就未設定開放使用，將再與老師、建築師討論如合開放。

這個作品叫「母愛」，以五顏六色馬賽克磁磚拼貼出母雞伸出翅膀保護小雞的模樣，而母雞翅膀則做為溜滑道，學童說，原本很期待可以玩，不過學校卻說不能使用。家長則說，當初問過學校，學校表示作品下方沒有安全護墊等防護措施。

校長表示，當初校舍新建、依規定每棟大樓都要搭配一個公共藝術作品，而「母愛」原本就是造型藝術品，並未開放學生使用。