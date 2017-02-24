| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北工廠火警 竄出驚人火煙 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

母雞溜滑梯不給玩 校方：是造型藝術

新生國小母雞造型的溜滑梯基於法規與安全考量，未開放使用。（記者張存薇攝）

2017-02-24  14:55

［記者張存薇／台東報導］台東市新生國小學童與藝術家見維巴里合作創作母雞造型的溜滑梯，完工已久卻不能溜，學童好失望，校長張瑞群說明，是配合校舍新建工作才設的造型藝術，基於安全考量，一開始就未設定開放使用，將再與老師、建築師討論如合開放。

這個作品叫「母愛」，以五顏六色馬賽克磁磚拼貼出母雞伸出翅膀保護小雞的模樣，而母雞翅膀則做為溜滑道，學童說，原本很期待可以玩，不過學校卻說不能使用。家長則說，當初問過學校，學校表示作品下方沒有安全護墊等防護措施。

校長表示，當初校舍新建、依規定每棟大樓都要搭配一個公共藝術作品，而「母愛」原本就是造型藝術品，並未開放學生使用。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公共藝術 溜滑梯 造型藝術
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：母雞溜滑梯不給玩 校方：是造型藝術


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.