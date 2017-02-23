落實公共化 故宮將組織改造

2017-02-23 17:06

〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院將再度迎來組織大調整？目前故宮掌管研究部分共四大處，分別為「器物處」、「書畫處」、「圖書文獻處」、「登錄保存處」，依照文物的材質屬性分類，故宮院長林正儀今出席「印象．左岸─奧塞美術館30週年大展」宣告記者會表示，為了因應故宮公共化政策的落實與跨界展覽的趨勢，有計畫提出組織改造計畫，並送立法院審查。

林正儀指出，大部分博物館的組織構造是依照功能性而定，他表示接下來會和書畫處、圖書文獻處、登錄保存處、器物處等各處長洽談，期待四處彼此有更多的交流，「交流也包含組織的改變，博物館有更多跨領域呈現，將有更多發展性。」

林正儀上任後曾提出將引進外部策展人，為故宮帶來更多活力與創意，林正儀也表示將成立國際藝術展覽辦公室，「透過組織改造，以及內部跨領域整合，相信會讓研究與展覽的呈現方式有更多新的嘗試。」林正儀指出，過去故宮的生態與環境，與外界較少銜接，也認為組織關係到公共化政策的擬定與發展，因此他才有組織調整的計畫。

林正儀也強調，組織改造茲事體大，有賴內部完整的協調與溝通，也需要各界的認同，必須了解各界意見後再去思考，目前施政節奏除了從一開始的典藏開放、文物共享，今年主軸仍是朝著博物館公共化進行，也將成立小組專門推動博物館公共化政策。

日前故宮宣布人事調整，南院處處長由曾任行政院新聞局副局長、南院參事的盧慶榮接任，原南院處長王士聖平調為參事；原文創行銷處長徐孝德與原教育展資處長林國平互調，林正儀表示有此人事調動，是希望透過職務，讓各處主管累積人脈與不同的經驗。

被問及懸缺近3個月的常務副院長人選，林正儀表示未來副院長將執行跨域整合政策，以及研究公共化等，將故宮研究資源外放共享，另外也期待副院長能夠對華夏文化提出新的研究方法，或是新的詮釋。

林正儀上任後，推動許多新政策，如開放館內攝影、文物照片等供學術教育用途免費使用申請，以及文物圖像開放政策等，也讓台灣文創業者掌握設計先機。