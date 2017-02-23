| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
頂新逃漏稅案魏應充判3年 繳328萬免吃牢飯 強烈東北風影響 18縣市陸上強風特報 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

快看！慶祝NASA發現7顆類地行星 Google動畫萌翻網友

Google首頁動畫慶祝發現類地行星，引起網友討論。（圖片擷取自Google）

2017-02-23  17:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）在今日召開記者會，宣布天文學家發現7顆大小與地球接近的行星，其中3顆更可能含有液態水與生命。經常配合時事與歷史事件，在首頁推出動畫的Google，此次也不放過機會，特別製作一段動畫慶祝這項重大消息，讓網友大讚「太可愛了！」

Google首頁中點擊播放，有渾圓大眼的地球透過望眼鏡觀察太空，發現一顆與自己相似的行星，沒想到身旁更一連出現6顆，其中一顆行星還揮手示意「快點來！」讓地球相當驚訝，一旁的月球則高舉雙手歡呼。

這段動畫引起網友的討論，留言表示，「整個動畫都好棒，月球的反應更是無價」、「太可愛了吧OMG」、「Google近期的動畫都相當令人驚奇」。但也有網友吐槽「當你意識到我們的科技無法帶我們到新行星時，可能就不覺得可愛了」。

廣告
  • NASA發現多達7顆大小與地球接近的系外行星。（美聯社）

    NASA發現多達7顆大小與地球接近的系外行星。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Google NASA 地球 生命 類地行星
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：快看！慶祝NASA發現7顆類地行星 Google動畫萌翻網友


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.