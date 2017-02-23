快看！慶祝NASA發現7顆類地行星 Google動畫萌翻網友
2017-02-23 17:03
Google首頁動畫慶祝發現類地行星，引起網友討論。（圖片擷取自Google）
〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）在今日召開記者會，宣布天文學家發現7顆大小與地球接近的行星，其中3顆更可能含有液態水與生命。經常配合時事與歷史事件，在首頁推出動畫的Google，此次也不放過機會，特別製作一段動畫慶祝這項重大消息，讓網友大讚「太可愛了！」
從Google首頁中點擊播放，有渾圓大眼的地球透過望眼鏡觀察太空，發現一顆與自己相似的行星，沒想到身旁更一連出現6顆，其中一顆行星還揮手示意「快點來！」讓地球相當驚訝，一旁的月球則高舉雙手歡呼。
這段動畫引起網友的討論，留言表示，「整個動畫都好棒，月球的反應更是無價」、「太可愛了吧OMG」、「Google近期的動畫都相當令人驚奇」。但也有網友吐槽「當你意識到我們的科技無法帶我們到新行星時，可能就不覺得可愛了」。
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