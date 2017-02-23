冷氣團發威！淡水今日低溫11.1度 比阿里山還冷

大陸冷氣團發威，淡水今天下午4點30分左右僅11.1度，甚至比阿里山的12度還冷。（記者方賓照攝）

2017-02-23 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕因大陸冷氣團南下，北台灣越晚會越冷，目前淡水及新屋僅有11.1度，都是今日最低溫，甚至比阿里山的12度還冷。

淡水今日下午4點30分出現11.1度低溫，溫度甚至比同時間的阿里山還低，阿里山在下午4點30分時氣溫為12度。除了淡水、新屋之外，新竹、基隆在稍早也分別出現11.7、12度低溫。

中央氣象局表示，因大陸冷氣團南下，入夜之後氣溫會越變越低，全台各地天氣都會持續轉冷，預計今晚中部以北的氣溫普遍僅剩13至15度，提醒民眾要留意氣溫轉變，特別是晚歸民眾要注意保暖。