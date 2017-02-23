貓咪會被小黃瓜嚇到 那獵豹呢...
2017-02-23 16:43
〔即時新聞／綜合報導〕日前有段「小黃瓜嚇貓咪」的影片在網路上瘋傳，更讓不少網友效法嘗試，而鬼點子向來特別多的日本綜藝節目突發奇想，如果把小黃瓜放在同屬貓科的獵豹身後，會不會也讓獵豹嚇得跳起來呢？
前陣子網路上很流行「拿小黃瓜嚇貓咪」的影片，飼主趁著貓咪吃飯時，偷偷將小黃瓜放在牠的身後，貓咪一轉身看見小黃瓜，就會嚇得整個身子彈跳起來。而有日本綜藝節目就提出疑問，同屬貓科的獵豹是否也會被小黃瓜嚇到？為了執行實驗，製作團隊更遠赴南非拍攝。
影片一開始，其中一名工作人員先在一處空地擺放肉塊吸引獵豹前來食用，並趁著獵豹享用這「天上掉下來的禮物」時，工作人員再躡手躡腳地將特製的特大號小黃瓜放在牠後方，只見獵豹吃完肉塊後，先抬頭四處張望了一番，正要轉身離開時，牠的視線終於瞄到了放置在身後的特大號小黃瓜，當場嚇的彈飛起來，但隨即就恢復鎮定。
雖然日本節目實驗證實獵豹同樣也會被小黃瓜嚇到，但日前就有獸醫師跳出來表示，這是個「惡劣的玩笑」，貓咪會將小黃瓜或其他長條狀物體當作是蛇，而出於本能的保護反應，如果網友對貓咪做出這種實驗，會讓貓咪產生後遺症，不僅無法正常進食，甚至還會對環境充滿緊張、不安全感。
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