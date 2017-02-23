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亞洲第1人 江世明出任世界獸醫會長 助台推觀光

2017-02-23  12:52

［記者彭琬馨／台北報導］經過長期努力，過去曾擔任台灣獸醫會會長的江世明，日前獲選為台灣首位世界獸醫大會會長，將於8月赴韓國就任。外交部非政府組織國際事務會執行長周麟表示，除國內上百位獸醫將一同觀禮外，外交部與交通部觀光局也研議相關旅遊配套，希望藉此國際場合推展台灣觀光。

我國加入世界獸醫會（WVA）已有20餘年歷史，過去江世明便曾擔任該會副理事長，是我國參與以來擔任的最高職務，此次江世明出任2017年至2019年世界獸醫會會長，是WVA成立超過150年來首位亞洲籍會長。

周麟上午於例行記者會中表示，世界獸醫大會8月將在韓國仁川舉行交接儀式，屆時全球5000多位獸醫都會到此開會，對台灣來說，是推展台灣觀光的絕佳機會，目前正和交通部觀光局研擬相關計畫，希望能提出觀光套裝，吸引全球獸醫來台旅遊。

周麟表示，一般來說獸醫都是高消費者，來台後也能增加對台灣的好印象，台灣若能藉此機會與全世界獸醫合作，一方面增加台灣國際交流，另一方面也是拓展台灣國際空間的重要管道。

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  • 曾擔任台灣獸醫會會長的江世明，日前獲選為台灣首位世界獸醫大會會長，將於8月赴韓國就任。（圖擷自網路）

    曾擔任台灣獸醫會會長的江世明，日前獲選為台灣首位世界獸醫大會會長，將於8月赴韓國就任。（圖擷自網路）

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