亞洲第1人 江世明出任世界獸醫會長 助台推觀光
2017-02-23 12:52
［記者彭琬馨／台北報導］經過長期努力，過去曾擔任台灣獸醫會會長的江世明，日前獲選為台灣首位世界獸醫大會會長，將於8月赴韓國就任。外交部非政府組織國際事務會執行長周麟表示，除國內上百位獸醫將一同觀禮外，外交部與交通部觀光局也研議相關旅遊配套，希望藉此國際場合推展台灣觀光。
我國加入世界獸醫會（WVA）已有20餘年歷史，過去江世明便曾擔任該會副理事長，是我國參與以來擔任的最高職務，此次江世明出任2017年至2019年世界獸醫會會長，是WVA成立超過150年來首位亞洲籍會長。
周麟上午於例行記者會中表示，世界獸醫大會8月將在韓國仁川舉行交接儀式，屆時全球5000多位獸醫都會到此開會，對台灣來說，是推展台灣觀光的絕佳機會，目前正和交通部觀光局研擬相關計畫，希望能提出觀光套裝，吸引全球獸醫來台旅遊。
周麟表示，一般來說獸醫都是高消費者，來台後也能增加對台灣的好印象，台灣若能藉此機會與全世界獸醫合作，一方面增加台灣國際交流，另一方面也是拓展台灣國際空間的重要管道。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 眷村「以住代護」加碼 五年免費住
- 差1字差很多！GINO踢公益足球 竟被問要披麻帶孝？
- 張國煒被質疑20億不夠組機隊 聶國維這麼說...
- 痛批年改 退將王文燮：王八蛋、忘恩負義
- 恆春「好嬸」命案偵破 凶器竟是神轎樑棍
- 3年前被領養到美國 8歲台灣童遭槍殺身亡
- 北市新案房價所得比達33倍 全國購屋壓力最重
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 灌溉水變濁水 卓蘭百公頃農田遭殃
- 捲弊案被搜索》新北市地政副局長跳樓 遺書：我沒拿錢
- 偷60歲老人腳踏車代步 橘色腳踏車太醒目被逮
- 醃脆梅 陶博館辦16年不輟
- 黃曉明身高灌水被抓包 實際測量只有XXX
- 批遷建條件嚴 廬山業者嘆無力
- 《小模母親》女兒入夢 彷彿訴冤屈
- 蝦！最廢寶可夢竟受青睞 還推專屬遊戲
- 2018台灣燈會 張花冠：水陸空高科技呈現
- 性感E奶波神素顏曝光 網友崩潰幻滅
- 去蔣化行動 政大蔣介石遺像被噴上「228」
- 張芸京吃肥2公斤 滑雪慘遭排擠
- 檢察官 法官汰除 列入議題
- 賞櫻團1家4口3死拒賠 富邦產發聲明駁斥
- 中國搶著紀念228 綠委諷：黃鼠狼給雞拜年
- 台東長照2.0 整合照護一條龍
- 「提拔」老婆當副總統 亞塞拜然總統94狂
- 要禁披薩上放鳳梨 冰島總統引熱議
- 中信兄弟戰古巴 今日賽事預告與轉播
- 玩尋寶闖民宅 偷線香被逮藏毒
- 南韓陷貧打 對日職2連敗
- 老翁慘遭夾門拖行致死 公車司機判緩刑
- 台灣隊萬里長征 41度溫差大挑戰
- 棒球》小熊球迷超神 一棒轟爆行經車輛（影音）
- 主場優勢？洪：所有矛頭都指向我
- 大福彩 頭獎連48摃
- 6歲童星超會演 妮可基嫚大讚
- 金正男LOL女刺客 臉書、節目影片曝光
- 有史以來首次 女性任倫敦都會區警局長
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：亞洲第1人 江世明出任世界獸醫會長 助台推觀光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分