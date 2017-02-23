咖啡漲到比德、日還貴！PTT星巴克版主號召「拒喝」

星巴克連漲，引起網友不滿。（美聯社）

2017-02-23 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖咖啡店星巴克昨起調漲多款飲品售價，引發外界議論，美食部落客、同時也是PTT星巴克版版主KUNI則在臉書上號召大家，「拒喝統一星巴克！」

「KUNI 藐視王法的世界」臉書上表示，統一仗著市場優勢多年來不斷調漲早讓人諸多微詞，部分品相比如Frappuccino甚至上看台幣200，「但現在可以告訴我拿鐵為何會到比日本貴的地步嗎？查了歐洲的德國星巴克價格，更是嚇我一跳，中杯拿鐵3.15歐元用今天的匯率換算是103台幣，台灣卻賣120！？」

「原物料上漲？牛奶哪裡漲了，何況咖啡豆明明大跌！」KUNI藐視王法的世界臉書上批，這是自由的市場經濟，統一或許沒有違法，「但身為長期忠實顧客的我，有權拒絕繼續買單，漲到比日本或德國還貴，憑什麼？」

不少人見狀也跟著附和，「以現在的薪資水平喝星巴克實在是有點勉強了，我自己煮又便宜又健康！」「+1，反正太妃也變難喝了（生氣」、「我也要拒喝星巴克」。