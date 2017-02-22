台東居家廢棄藥物 1年回收179公斤
2017-02-22 16:31
衛福部台東醫院藥劑科主任范龍昇呼籲台東民眾居家廢棄藥品應除包裸錠。（記者王秀亭攝）
〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣衛生局去年1月起與縣內醫院、鄉鎮衛生所及藥局合作，設置「居家廢棄藥品檢收站」，回收民眾家中過期藥品，1年來回收居家廢棄藥物共179公斤，衛生局食品藥政科長林郁文呼籲，家中有過期、變質藥物應送至縣內32個檢收站。
林郁文指出，以往縣內垃圾皆送外縣市焚化廠焚燒處理，家中剩餘、過期或半年未使用的一般藥物，隨一般垃圾送進焚化廠高溫焚燒即可，但台東垃圾無法外運焚燒後，以掩埋取代焚燒，化學製劑有污染土壤之虞，遂改採回收制。
衛生局在16個鄉鎮衛生所、衛福部台東醫院、部東成功分院、北榮台東分院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院，及詠康、晶采等11個藥局設置居家廢棄藥品檢收站，扣除各醫院隨醫療廢棄物自行處理，衛生所、藥局1年來總共回收179公斤的廢棄藥品，粉、錠或膠囊劑等固體藥品站106公斤，液體的糖漿、藥水也有73公斤，皆由衛生局依醫療廢棄物統一處理。
台東醫院藥劑科主任范龍昇呼籲，民眾每半年就需檢查家中藥品，將有未開封但過期、或已開封超過半年的藥品除去包裝，將裸錠以夾鏈袋打包後，送到有檢收站的醫院、藥局及衛生所。
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