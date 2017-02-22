找工作如何避開屎缺？ 這網站讓「慣老闆」現形
2017-02-22 15:29
〔即時新聞／綜合報導〕許多人都利用網路人力銀行找工作，但你有沒有想過在人力銀行上搜尋到的職缺，為什麼不開放勞方在下方留言評價呢？
為讓台灣的求職者可以互相交流不良職缺的資訊，一名軟體工程師去年6月開發了「求職天眼通」軟件，原先只是Google瀏覽器插件，經過半年努力，如今網站版「qollie」正式上線，享「可搜尋」、「可匿名」、「可即時評論」三大特點，並同步連動人力銀行上的職缺。
這個號稱「全台灣最大慣老闆資料庫」的網站日前經PTT爆掛後，迅速在網路使用者間流傳，網友紛紛表示：「不推不行」、「這一定要幫高調」、「現在的就業平台真的對勞工太吃虧了」！但也有網友懷疑：「 不會有同行惡意抹黑嗎」、「是否考慮避免法律風險」、「會不會最後發現沒有公司能進」？
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