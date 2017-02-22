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玻璃門擦太亮？ 追殺貓咪的汪星人悲劇了...

追殺貓咪的狗狗不慎迎面撞上玻璃門，撞擊力道之大，竟讓玻璃門倒塌破裂。（圖擷自YouTube）

2017-02-22  14:52

〔即時新聞／綜合報導〕玻璃擦拭太清潔真的會不小心撞上！有店家發現門口的玻璃門突然倒塌破裂，結果調出監視器一看，肇事者竟然是一隻正在追趕貓咪的狗，讓店家哭笑不得。

有網友在臉書粉絲團「爆料公社」貼出一段監視器影片，看到一隻貓咪為了躲避狗狗的追殺，跑過他們店門口，當時玻璃門一面是往外推，結果貓咪閃過玻璃門後，後方追殺的狗狗竟迎面狠狠撞上玻璃門，撞擊力道之大，竟讓玻璃門倒塌破裂，暈頭轉向的狗狗掙扎起身後也掉頭跑走。

其他網友紛紛回應，「玻璃擦太乾淨了吧」、「好像湯姆貓與傑利鼠的片段」、「貓咪表示：計畫通」，也有網友提醒，玻璃門要往內拉，不要往外推，比較安全。

相關影片請見：

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