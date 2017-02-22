北市內雙溪森林嘉年華 明起開放報名

2017-02-22 14:16

〔記者黃建豪／台北報導〕3月12日為國父逝世紀念日，同時也是植樹節，為了讓民眾體驗知性的森林之旅，台北市內雙溪自然中心將於當天舉辦「樹本生活－森林樂活嘉年華」活動，性質傾向親子同樂，開放家長帶著7歲以上孩童免費參與，活動內容包括品嚐在地手藝、手作自然童玩與了解森林服務。

工務局大地工程處表示，植樹節的意涵不只是種樹，還要讓人瞭解森林在維護生態環境上扮演著重要的角色，因此希望藉由活動遊戲的方式，帶領民眾親近與認識樹木多元豐富的樣貌。

樹本生活－森林樂活嘉年華可於內雙溪自然中心部落格瞭解活動內容與報名資訊，於2月23日（週四）中午12時30分開放線上報名，也可在活動當天現場報名，在捷運文湖線劍南路站2號出口備有接駁專車。

活動官網指出，活動闖關路線包含內雙溪自然中心全區（約1公里、緩上下坡、預計1.5小時完成）適合親子以及一般民眾參與。