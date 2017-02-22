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冷氣團報到全台轉濕冷 明晚低溫下探13度

氣象局指出，受到鋒面逐漸接近影響，全台天氣不穩定，今天北部及東半部高溫約在27、28度，中部以北地區有短暫陣雨。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-02-22  06:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，受到鋒面逐漸接近影響，全台天氣不穩定，今天（22日）北部及東半部高溫約在27、28度，中部以北地區有短暫陣雨，明天起大陸冷氣團南下，北部及東北部地區深夜低溫僅剩下13至15度。

氣象局表示，今天各地降雨機率增高，中部以北地區有短暫陣雨，甚至伴隨雷擊，東半部及南部地區也有局部短暫陣雨，局部地區可能出現較大雨勢。溫度方面，北部及東半部高溫約在27、28度，中南部也有28至30度高溫，入夜後各地低溫約在18到22度。

明天（23日）大陸冷氣團南下，各地氣溫愈晚愈低，北部及東北部地區深夜低溫僅剩下13至15度，中部約16度，南部及花蓮約18、19度，天氣方面，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部、東部及東南部地區有短暫陣雨，南部地區也有局部短暫陣雨。

週五（24日）至下週一（27日）受到大陸冷氣團影響，中部以北及東北部地區整天濕冷，其他地區早晚氣溫亦低，在中部以北及東北部地區，這幾天低溫可能只有12至14度，沿海及空曠地區溫度會更低一些，南部及花東的低溫則在15至17度。

空氣品質部分，今天中部、雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
19 ~ 31 20 ~ 31 20 ~ 30 20 ~ 28

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中至高量級。（取自氣象局網站）

今天中部、雲嘉南地區為橘色提醒，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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