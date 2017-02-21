台中破損水管完成焊接 預計下午6點提前放水
2017-02-21 16:12
台中施工挖破的自來水管，水公司連夜搶修，工人輪班焊接修復。（記者陳建志攝）
〔記者陳建志／台中報導〕市府水利局昨天進行污水下水道工程時，推進鑽頭不慎撞擊管徑達1500公釐的自來水大幹管，導致鋼管凹陷漏水停水搶修，造成太平、大里、霧峰、烏日等區數十萬民眾用水受影響，經連夜輪班搶修，自來水公司第4區處蕭淑貞處長表示，今天下午1點40分已經完成破損鋼管修復焊接，接下來將進行灌漿固定，預計今天下午6點左右就能提前打開制水筏放水，逐步恢復供水，不過管線末端和地勢較高的用戶，恐需等到明天才有水用。
市府水利局昨天傍晚在台中市東區精武東路和三賢街口進行污水下水道推進工程時，推進鑽頭不慎撞擊管徑達1500公釐的自來水大幹管底部，造成鋼管凹陷漏水，水公司緊急停水搶修，許多民眾來不及儲水，今天一早都拿著儲水工具到水公司緊急設置的取水點取水。
自來水公司第4區處長蕭淑貞表示，這次受損的是鋼管，昨晚緊急在破損鋼管上方打開一個缺口進入搶修，在連夜切除破損部分，並重新焊接修補，接著將上方打開的修復缺口焊接後，約在下午1點40分完成整個鋼管的焊接修復工程，緊接著將灌混凝土固定鋼管，若工程順利，預計下午6點就能打開制水筏放水，逐步恢復供水，不過管線末端和地勢較高的用戶，恐需等到明天才有水用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 禽場加設圍網 補助374場
- 吳斯懷率眾圍立院 自爆：洪秀柱要我別拿黨旗
- 海軍敦睦遠航訓練支隊 本週起開放參觀
- 〈愛情隨堂考〉溝通不良 戀情告急中
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 法撲殺60萬隻鴨禽 農業部長：不排除全面撲殺
- 遭轟拜金當小三 關之琳：難道不能是他貪我名氣？
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 內城長者健康管理 舉手環免費送
- 成也洋將敗也洋將 台銀剩一線生機
- （影音）人家不行惹～KID慶生趴 許維恩人肉禮物喊「極限了啦」
- 江蕙大讚友神了！歌神這樣邀二姊開麥
- 自由談》剛好無助的鹹魚，期待翻身？
- 蝶戀花翻覆33死 現職司機：曾連續上班一個月
- 經典賽》南韓遭讀賣巨人完封 日媒：史上最弱？
- 美國人最有好感的國家... 台灣大贏中國！
- 凶殘家暴男 半年連砍妻舅與岳父 重判9年
- 雙北電子遊戲場往宜蘭移動？ 縣府：從嚴管控
- NBA》曾保證留表弟卻交易 國王總管稱仍愛他...
- 「八百壯士」圍立院 國防部：盼冷靜以對
- 等了11年 國三將增北土城交流道
- 東商桃花心枯木 插翅重生
- 續推軍常服繡團章 已繡臂章免拆
- （嘉義）禽流感怕怕 業者籲落實設防護網
- 金正男兒認父屍？ 大馬衛生部長回應....
- 東區挖破水管 10萬戶停限水36小時
- 禁運宰第4天 超市雞肉折扣減
- 盜伐市價14萬牛樟 重罰148萬
- 砸車窗竊信用卡 一夜狂盜刷近萬菸酒還沒享用 就吃免錢飯
- MLB》遭洋基嘲諷 公道伯力挺畢坦西斯：他是球隊MVP
- 川普新任安全顧問 波灣戰爭帶9人擊潰80人部隊
- 發展石岡農作新特色 農友推廣種植銀耳、黑木耳
- 清水衛生所海砂屋 建物老舊待重建
- 〈旅遊的滋味〉山中的翡翠藍寶石
- 法操》被警方沒收的藍寶堅尼，為什麼只能銷毀呢？
- 虛擬女神「EGOIST」3月襲台 走出500吋螢幕會台粉
- 一日遊早出晚歸 雙駕駛制228連假前上路
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中破損水管完成焊接 預計下午6點提前放水
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分