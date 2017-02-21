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台中破損水管完成焊接 預計下午6點提前放水 巴基斯坦再傳自殺攻擊 法院前引爆炸彈
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台中破損水管完成焊接 預計下午6點提前放水

台中施工挖破的自來水管，水公司連夜搶修，工人輪班焊接修復。（記者陳建志攝）

2017-02-21  16:12

〔記者陳建志／台中報導〕市府水利局昨天進行污水下水道工程時，推進鑽頭不慎撞擊管徑達1500公釐的自來水大幹管，導致鋼管凹陷漏水停水搶修，造成太平、大里、霧峰、烏日等區數十萬民眾用水受影響，經連夜輪班搶修，自來水公司第4區處蕭淑貞處長表示，今天下午1點40分已經完成破損鋼管修復焊接，接下來將進行灌漿固定，預計今天下午6點左右就能提前打開制水筏放水，逐步恢復供水，不過管線末端和地勢較高的用戶，恐需等到明天才有水用。

市府水利局昨天傍晚在台中市東區精武東路和三賢街口進行污水下水道推進工程時，推進鑽頭不慎撞擊管徑達1500公釐的自來水大幹管底部，造成鋼管凹陷漏水，水公司緊急停水搶修，許多民眾來不及儲水，今天一早都拿著儲水工具到水公司緊急設置的取水點取水。

自來水公司第4區處長蕭淑貞表示，這次受損的是鋼管，昨晚緊急在破損鋼管上方打開一個缺口進入搶修，在連夜切除破損部分，並重新焊接修補，接著將上方打開的修復缺口焊接後，約在下午1點40分完成整個鋼管的焊接修復工程，緊接著將灌混凝土固定鋼管，若工程順利，預計下午6點就能打開制水筏放水，逐步恢復供水，不過管線末端和地勢較高的用戶，恐需等到明天才有水用。

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  • 台中施工挖破的自來水管，經水公司連夜搶修，今天下午已經完成焊接，預計下午6點提前送水。（記者陳建志攝）

    台中施工挖破的自來水管，經水公司連夜搶修，今天下午已經完成焊接，預計下午6點提前送水。（記者陳建志攝）

  • 市府水利局昨天進行污水下水道工程，推進鑽頭不慎撞擊自來水管，造成鋼管凹陷漏水。（記者陳建翻攝）

    市府水利局昨天進行污水下水道工程，推進鑽頭不慎撞擊自來水管，造成鋼管凹陷漏水。（記者陳建翻攝）

  • 自來水管昨天傍晚施工不慎挖破，造成數十萬民眾用水受影響，今天一早太平區民眾提著水桶到取水站提水。（記者陳建志攝）

    自來水管昨天傍晚施工不慎挖破，造成數十萬民眾用水受影響，今天一早太平區民眾提著水桶到取水站提水。（記者陳建志攝）

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