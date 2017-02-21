推動停車位共享 柯文哲想把自家車位租出去

2017-02-21 15:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為了解決台北市停車大不易問題，台北市長柯文哲日前接受廣播節目訪問時，拋出「共享停車位」計畫，今天他出席天母棒球場完工記者會後表示，第一階段會先從商辦大樓推行，再推到住宅。

但共享停車位也引發外界質疑如何管理、繳稅問題等，柯文哲回應，已交代北市府財政局，「稅有2個原則，一個是不動，如果要動就要比現在低」，但他認為稅不是問題，隱私才是重點。而住在北市蛋黃區的柯文哲也透露，自己和老婆陳佩琪都以大眾運輸代步，當初買房附兩個車位空著，「我是很想租啦，我沒車啊」。

不過目前共享停車位第一階段以商辦大樓為主，如果試辦成功，才會擴大推行到住宅、私宅等，想跟市長共享停車位的民眾還要再等等。