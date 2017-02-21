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龜山、泰山部分地區 27日停水23小時

2017-02-21  14:31

［記者謝武雄／桃園報導］自來水公司將於2月27日進行「龜山第三加壓站至A7站送水管工程」，將於27日早上7時至28日早上6時停水，停水時間為23小時，停水範圍包含龜山區大坑里、大崗里、大湖里、大華里、公西里、文化里、長庚里、樂善里、楓樹里（中坑街及風尾街）、舊路里振興路（舊路大橋以上往長庚醫院方向，含東、西舊路坑，新北市泰山區大科里。

自來水公司呼籲停水範圍內民眾可貯水備用，龜山服務所電話03329-4999。

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  • 龜山、泰山部分地區，27日停水23小時，自來水公司呼籲民眾貯水備用。（記者謝武雄攝）

    龜山、泰山部分地區，27日停水23小時，自來水公司呼籲民眾貯水備用。（記者謝武雄攝）

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