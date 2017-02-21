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竹市賞花季週六開跑 河津櫻粉嫩綻放

「2017新竹市賞花季」本週六在新竹公園以「春賞樂櫻」活動開跑。（記者王駿杰攝）

2017-02-21  14:06

〔記者王駿杰／新竹報導〕「2017新竹市賞花季」本週六在新竹公園以「春賞樂櫻」活動開跑，當天會有樂團表演、街頭藝人、和服體驗及藝術家現場寫生，市長林智堅說，新竹公園是全台最接近市中心的賞花地，今年賞花季首度為櫻花加裝夜間燈光，讓夜間賞櫻更添風情。

林智堅今天上午參加賞花季記者會，在城銷處長顏章聖陪同下沿途欣賞公園櫻花美麗身影，議員李國璋、施乃如、曾資程、陳啟源、徐信芳等人也到場參與。

市府城市行銷處指出，目前新竹公園共有21品種、852棵櫻花，其中500多棵更是少見的粉色河津櫻，連總統蔡英文都感受到河津櫻的魅力，20日於twitter（推特）上分享新竹公園的河津櫻照片。

市長林智堅說，竹市雖地狹，卻有山有海，加上交通便利、到哪都很方便，接近市中心的新竹公園去年短短三週就湧入18萬賞花人潮；十八尖山每天也有2萬入山人次。

林智堅指出，他上任後投入近5億元進行「新竹公園再生計畫」，預計將留下老樹、增添無障礙設施，並疏植櫻花、增加間距，希望讓新竹公園能為竹市綠肺，為市民帶來更好的休閒環境。

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  • 林智堅今天上午參加賞花季記者會，在城銷處長顏章聖陪同下沿途欣賞公園櫻花美麗身影。（記者王駿杰攝）

    林智堅今天上午參加賞花季記者會，在城銷處長顏章聖陪同下沿途欣賞公園櫻花美麗身影。（記者王駿杰攝）

  • 林智堅今天上午參加賞花季記者會，在城銷處長顏章聖陪同下沿途欣賞公園櫻花美麗身影。（記者王駿杰攝）

    林智堅今天上午參加賞花季記者會，在城銷處長顏章聖陪同下沿途欣賞公園櫻花美麗身影。（記者王駿杰攝）

  • 「2017新竹市賞花季」本週六在新竹公園以「春賞樂櫻」活動開跑。（記者王駿杰攝）

    「2017新竹市賞花季」本週六在新竹公園以「春賞樂櫻」活動開跑。（記者王駿杰攝）

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