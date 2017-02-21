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經典賽》林昌勇又闖禍了！ 在沖繩移訓無照駕駛
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界接鋼軌出現5毫米裂縫 機捷試營運不受影響

機場捷運林口到山鼻站，軌道出現2到5毫米的鋼軌裂縫，圖為出問題路段。（翻攝自桃捷公司影片）

2017-02-21  12:40

［記者謝武雄／桃園報導］桃園大眾捷運公司今天證實，上週六（18日）凌晨進行軌道巡檢時，發現林口站到山鼻站間的緊急避難車站有一處道岔、鋼軌界接鋼材有2到5毫米的鋼軌裂縫，已經按照標準作業規範，以魚尾板夾固定，該處4軌運行，列車已改走其他軌道，不影響行車，該處預計今天晚上營運結束後，斷電施工更換，此外，同樣界接鋼材全線有92處，也已完成巡查，並沒有問題。

桃捷公司董事長劉坤億表示，目前還在保固期間，已經將狀況反應給高鐵局處理，高鐵局也通知廠商找原因；他說，該地點為A9緊急停靠站維修軌附近，巡軌發現主維修道岔邊，經評估裂縫位置及狀況，研判不影響試營運，19、20日的試營運，列車都換軌運行，試營運未受影響，此外，檢查魚尾板夾固定狀況，也無鬆脫情形。

劉坤億說，全線共有92處採用同樣界接鋼材，這兩日密集巡察全線，並未發現類似狀況，高鐵局除進行調查外，以已經完成備料工作，今晚將斷電進行修復工作。

機場捷運從2月2日開始試營運1個月，前2週團體試乘，後2週開放民眾試乘，試營運至今才20天，預計3月2日正式營運。

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