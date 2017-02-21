解決雪隧龜速車 3月起最低限速70公里
2017-02-21 12:01
國5雪隧塞車問題，龜速車被指為主因。（記者林敬倫攝）
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國道5號塞車問題難解，龜速車被指為造成塞車的主因，立委陳歐珀表示，雪山隧道應提升最低速限為70公里，並搭配科技執法系統，針對龜速車進行取締，希望藉此解決塞車問題；高速公路局則表示，3月隧道內最低限速將從60公里提升至70公里，科技執法則預計在4月上路。
針對龜速車的問題，高公局日前表示，將朝開放變換車道的方向研議解決辦法，但除了開放變換車道，提升隧道內最低限速，也是方法之一。陳歐珀指出，多次在質詢台上要求交通部建立專責小組，研究塞車問題，並建議提高最低速限以提升雪隧均速，提高雪隧的車流量！
陳歐珀表示，如何解決國5雪隧的塞車問題，已經是宜蘭人甚至全國關注的議題。自己在地方做服務或是跑行程時，最常被詢問到的，就是，蘇花改快通車了，雪隧這麼塞，宜蘭人怎麼辦？
陳歐珀強調，曾邀集高公局、國工局、公警局等單位，針對提升最低速限及科技執法實施進度進行討論，會中也向高公局提出建議，在提升最低速限的同時，也需要配合取締才能達到效益，因此要求相關單位立即進行行政程序，讓科技執法能在4月份順利上路。
高公局表示，經過專家學者的評估後認為，解決慢速車問題是關鍵，提高最低速限為70公里預計自3月份開始實施，宣導期為一個月，預計4月份科技執法系統上路後開始進行取締。
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