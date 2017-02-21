斥資逾2000萬元 南市黃金海岸船屋6月見

南市黃金海岸船屋換美妝，等待招商投資。（圖由觀旅局提供）

2017-02-21 12:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於南市南區的黃金海岸船屋，緊鄰大片望天沙灘，是鯤喜灣文化園區濱海沿線重要景點，台南市觀光旅遊局投入2千多萬元整修，預計於6月完工，並啟動招商作業，期望引進投資注入創意活力，打造金磚淘金！

台南縣市合併前的黃金海岸船屋已閒置1、20年，南市觀光旅遊局煞費心思謀對策，希望重新打造為台南海洋城市新地標，往北可串連安平港歷史風貌園區、台江國家公園及雲嘉南濱海國家風景區，觀光、文化及產業資源豐富。

觀旅局表示，隨著台86線快速道路於102年12月全線通車，台86與台17線之交會口正好位於船屋北側停車場入口，可便藉由台86線與國道1號、3號及高鐵台南站等交通門戶及奇美博物館、十鼓文化園區等觀光景點串連，將為黃金海岸船屋帶來大量遊客，極具觀光發展潛力。

觀旅局表示，黃金海岸船屋為地下1層地上3層之建築物，總樓地板面積約5770平方公尺，主要委託經營範圍為該建物之1樓及2樓，可營運樓地板面積共約2702平方公尺（約817坪），未來配合使用執照變更後，可朝農特產銷售、展售中心、便利商店及餐飲等用途營運，提供多元觀光服務機能。

觀旅局將於3月下旬公告招商，9日先在黃金海岸船屋1樓大廳舉辦招商說明會，期望吸引「金主」現場參觀諮詢，踴躍參加投標。

黃金海岸船屋窗外夕照。（圖由觀旅局提供）