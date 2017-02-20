別因禽流感不吃雞 專家：只要完全煮熟就沒事

各種禽肉只要有「完全煮熟」，就不會有禽流感危險。（法新社）

2017-02-20 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕現在台灣禽流感疫情嚴重，很多人因此不敢吃家禽類，不過專家卻呼籲大家別過度恐慌，各種禽肉只要有「完全煮熟」，就不會產生感染禽流感危險。

據《華人健康網》報導，目前H5N6禽流感致死率超過7成，需要提高警覺。不過台灣預防保健協會理事長趙順榮要大家別過度恐慌，雞肉、鴨肉、鵝肉等家禽肉只要徹底煮熟，就不會有透過飲食感染禽流感的危險。用約70度C以上溫度來烹煮禽肉類，就可以讓禽流感病毒不活化，民眾吃「完全煮熟」的家禽和蛋類，就不會有感染禽流感危險。

趙順榮說，民眾只要有正確的防範禽流感觀念、維持良好衛生習慣，就不需要過度擔心。平時不要去接觸不明禽鳥、死禽，如果需清洗飼養禽鳥的排泄物，要戴口罩、膠質手套，清理完應用肥皂洗淨雙手。

趙順榮也提醒，假如出現發燒、咳嗽、流鼻水、打噴嚏、頭痛、肌肉酸痛等類流感症狀，應該戴口罩並儘速就醫。

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