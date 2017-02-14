防禽流感雞肉不要洗就下鍋？ 疾管署看法不一樣

2017-02-14 20:30

〔記者林惠琴／台北報導〕國內禽流感疫情持續延燒，腎臟科醫師江守山今日在臉書發文指出「買的雞肉請大家不要洗，因為用水沖雞肉的時候會產生氣凝膠，這個氣凝膠含有的病毒可以在空氣中持續存在好幾個鐘頭，導致感染機會增加」。不過，對此，衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，並沒聽過這種說法，強調清洗可以降低雞肉表面的含菌量。

江守山在臉書寫道「買的雞肉請大家不要洗」，並強調因為用水沖雞肉的時候會產生氣凝膠，這個氣凝膠含有的病毒，可以在空氣中持續存在好幾個鐘頭，導致感染機會增加，而且不管雞、肉、魚，所有研究都指向用水沖洗不能降低含菌量，所以若是由來源可信任的通路取得的話，其實不需要清洗的，否則費工又增加細菌散播的風險，因此直接下鍋吧！

不過，感染科醫師出身的羅一鈞指出，清洗雞肉可以降低表面的髒污，也可以減少雞肉表面的含菌量，且根據世界衛生組織（WHO）的說法，目前尚無任何人類因為食用禽肉、蛋而遭傳染禽流感，民眾不必過於恐慌。

疾管署也呼籲，要預防感染禽流感，民眾不要走私、接觸及私宰禽鳥，尤其切勿撿拾禽鳥屍體，處理禽肉或蛋時應清洗乾淨，並落實洗手等個人衛生措施；禽場相關工作人員則須加強自我防護，如出現類流感症狀，應戴上口罩儘速就醫。