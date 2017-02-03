| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
開老爸車連續縱火洩憤 犯嫌被聲押
 首頁 > 生活

這些食材吃下肚超肥！短短2天身體就會出現可怕的驚人變化！

2017-02-03  18:25

〔iStyle頻道／綜合報導〕假日睡到飽，中午直接約朋友吃早午餐，把兩頓省成一餐嗎？大部分餐廳早午餐菜色都跑不了煎雞蛋、燻肉、香腸、薯餅或起司，旁邊再附上一盆小沙拉，或許一般人都認為，偶爾吃一次對身體的危害並不大，但現在可能要顛覆你的想法了？近期有研究發現，只要連續兩天吃這種「英式早午餐」罹患心臟病的風險就會增加。

根據「ＤailyＭail」報導，美國北德克薩斯大學招募7名健康女性進行調查，期間給予她們一份含有燻肉、香腸、雞蛋和奶酪的早餐，總體來說此份脂肪量含70%，佔每日熱量需求的3分之2以上，醫師每隔幾小時取樣血液後發現，19個和心臟損傷有關的水平變化中，就有8項為上升趨勢，包含可能阻塞動脈的單核白血球。

研究人員驚訝地表示：「沒想到這種飲食方式在短時間內就造成身體這麼大的負擔」而英國營養師Tracy Parker則提醒，大多數人平常攝入過多飽和性脂肪，而油煎的培根和香腸更是罹患心臟病風險最大的兇手之一。所以女孩們在吃早午餐時一定要慎選，盡量以天然食物為主，若真的嘴饞想吃肉，那就在高熱量食物當中擇一吧！

廣告
  • 吃早午餐一定要慎選！別再傻傻以為偶爾吃一次身體不會發生問題啦！（擷取自alilouss instagram）

    吃早午餐一定要慎選！別再傻傻以為偶爾吃一次身體不會發生問題啦！（擷取自alilouss instagram）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 早餐 食物
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：這些食材吃下肚超肥！短短2天身體就會出現可怕的驚人變化！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.