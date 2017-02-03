這些食材吃下肚超肥！短短2天身體就會出現可怕的驚人變化！

2017-02-03 18:25

〔iStyle頻道／綜合報導〕假日睡到飽，中午直接約朋友吃早午餐，把兩頓省成一餐嗎？大部分餐廳早午餐菜色都跑不了煎雞蛋、燻肉、香腸、薯餅或起司，旁邊再附上一盆小沙拉，或許一般人都認為，偶爾吃一次對身體的危害並不大，但現在可能要顛覆你的想法了？近期有研究發現，只要連續兩天吃這種「英式早午餐」罹患心臟病的風險就會增加。

根據「ＤailyＭail」報導，美國北德克薩斯大學招募7名健康女性進行調查，期間給予她們一份含有燻肉、香腸、雞蛋和奶酪的早餐，總體來說此份脂肪量含70%，佔每日熱量需求的3分之2以上，醫師每隔幾小時取樣血液後發現，19個和心臟損傷有關的水平變化中，就有8項為上升趨勢，包含可能阻塞動脈的單核白血球。

研究人員驚訝地表示：「沒想到這種飲食方式在短時間內就造成身體這麼大的負擔」而英國營養師Tracy Parker則提醒，大多數人平常攝入過多飽和性脂肪，而油煎的培根和香腸更是罹患心臟病風險最大的兇手之一。所以女孩們在吃早午餐時一定要慎選，盡量以天然食物為主，若真的嘴饞想吃肉，那就在高熱量食物當中擇一吧！