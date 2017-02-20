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福州一廟宇都更險遭拆 西來庵往訪意外保住該廟

2017-02-20  22:16

〔記者王俊忠／台南報導〕曾是日治時期知名抗日基地的台南市西來庵，90年遷到北區大興街建廟持續奉祀五福大帝，西來庵主委曾正義表示，西來庵主祀的是五福大帝中排行老三的宣靈公，5年前西來庵到中國福州參訪三帝行台廟，得知該廟主祀是五福大帝最年長的顯靈公，2廟主祀神明有兄弟之誼，近期西來庵將前往福州會香，以表對等交流。

曾正義透露，5年前，西來庵也曾造訪福州天仙府海潮寺，當時海潮寺面臨中國政府都市更新政策、即將被拆廟，後來因知名抗日基地西來庵人士造訪，吸引當地學者專家重視與媒體報導，中國政府也重視海潮寺與抗日基地西來庵的交流，反倒將海潮寺列為國家保護單位，不再拆廟，且計劃持續建廟，西來庵的到訪意外保住海潮寺一命。

曾正義表示，台灣只有西來庵與白龍庵奉祀五福大帝（中國奉祀廟宇稱五靈公），白龍庵是官方祭祀的廟；西來庵屬於民間祭祀，民國4年時，余清芳利用宗教信仰、鼓吹抗日，把西來庵當作抗日基地，後來才引發大規模武裝抗日的噍吧哖事件。

因為西來庵與福州三帝行台、天仙府海潮寺、麻王廟等20多家宮廟都是奉祀五福大帝，彼此有兄弟廟情誼，今年4月下旬，西來庵與台南聖恩佛祖會將有兩百多位信眾前往福州會香、遶境踩街祈福，西來庵鎮殿主神宣靈公也將首次離台赴海外對等會香。

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  • 台南西來庵主祀的五福大帝─宣靈公將於四月下旬赴中國福州與有兄弟廟情誼的三帝行台等二十多間廟宇聯合會香。（記者王俊忠攝）

    台南西來庵主祀的五福大帝─宣靈公將於四月下旬赴中國福州與有兄弟廟情誼的三帝行台等二十多間廟宇聯合會香。（記者王俊忠攝）

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