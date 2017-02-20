福州一廟宇都更險遭拆 西來庵往訪意外保住該廟

2017-02-20 22:16

〔記者王俊忠／台南報導〕曾是日治時期知名抗日基地的台南市西來庵，90年遷到北區大興街建廟持續奉祀五福大帝，西來庵主委曾正義表示，西來庵主祀的是五福大帝中排行老三的宣靈公，5年前西來庵到中國福州參訪三帝行台廟，得知該廟主祀是五福大帝最年長的顯靈公，2廟主祀神明有兄弟之誼，近期西來庵將前往福州會香，以表對等交流。

曾正義透露，5年前，西來庵也曾造訪福州天仙府海潮寺，當時海潮寺面臨中國政府都市更新政策、即將被拆廟，後來因知名抗日基地西來庵人士造訪，吸引當地學者專家重視與媒體報導，中國政府也重視海潮寺與抗日基地西來庵的交流，反倒將海潮寺列為國家保護單位，不再拆廟，且計劃持續建廟，西來庵的到訪意外保住海潮寺一命。

曾正義表示，台灣只有西來庵與白龍庵奉祀五福大帝（中國奉祀廟宇稱五靈公），白龍庵是官方祭祀的廟；西來庵屬於民間祭祀，民國4年時，余清芳利用宗教信仰、鼓吹抗日，把西來庵當作抗日基地，後來才引發大規模武裝抗日的噍吧哖事件。

因為西來庵與福州三帝行台、天仙府海潮寺、麻王廟等20多家宮廟都是奉祀五福大帝，彼此有兄弟廟情誼，今年4月下旬，西來庵與台南聖恩佛祖會將有兩百多位信眾前往福州會香、遶境踩街祈福，西來庵鎮殿主神宣靈公也將首次離台赴海外對等會香。