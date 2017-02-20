若黑琵、水雉感染禽流感 南市:保種優先不撲殺
2017-02-20 21:08
冬候鳥尤其是鴨科水鳥被懷疑是禽流感帶原者。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕一級保育的黑面琵鷺和二級保育的台南市鳥水雉，萬一感染H5N6、H5N2怎麼辦？台南市農業局森林及自然保育科長楊錦樹說，為了保種，水雉和黑琵而且都在野外飛來飛去，如果有禽流感病例，不會進行撲殺，今年並有負壓病房收治病鳥。
台南市禽流感疫情擴大，至今有5病例場，其中官田水雉園區的1隻小水鴨檢出高病原的H5N6和H5N2，七股區台糖農場1隻野生環頸雉也被檢出高病原的H5N6和H5N2，離黑面琵鷺七股曾文溪口主棲地、頂山棲地不遠，禽流感是否危及水雉和黑琵、如何防疫讓保育人員和鳥友關心。
楊錦樹說，黑琵保育、水雉復育多年終有成果，以保種為先，即使染病也不會全部撲殺，目前都無異狀，只能持續監控棲地。
因七股黑琵曾發生肉毒桿菌中毒事件造成大量死亡，台南市政府訂有大量鳥類死亡應變計畫，其中也將禽流感列入計畫中，屏科大和集集特生中心已建置負壓病房收治萬一感染禽流感的黑琵。
台南市動保處說，小水鴨和雉雞都是因冬候鳥帶來禽流感病毒而染病，為保種，水雉和黑琵不會像畜禽場家禽一旦染病就全場撲殺。
事實上，黑琵在2年前禽流感疫情肆虐時，有2隻黑琵中鏢，確診染上H5禽流感，1隻早已死亡，另1隻感染H5N2的黑琵，又不敢野放回去族群怕感染其它黑琵，最後給予安樂死。幸好今年屏科大和集集特生中心已建置鳥類負壓病房。
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