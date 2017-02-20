步「雲端」培養自信！偏鄉童「不再躲角落」
2017-02-20 22:43
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東南州同安國小去年獲前家長會長夫人許采雯及龍潭龍泉扶輪社協助，請來北科大的學生進行遠距教學，透過「雲端」相見，除請教課業，更讓偏鄉學童自信成長學會分享，開學前他們從屏東遠到台北，在國際級書展侃侃而談，向眾人分享自己所繪的家鄉，步上雲端的獲益，堪稱「直達天際」。
「我不再是躲在角落的小孩了！」個性原本較害羞內向的五年級生林玉婷，在上個學期前，常因功課要訂正下課時間難以和同學相邀遊玩、相處，日漸與同儕產生距離，覺得難與同儕搭上話，直到「嘉嘉姐姐」從雲端帶來自信。
林玉婷說，初次與「嘉嘉姐姐」見面，發現與大姐姐聊天好玩又放鬆，大姐姐也會跟她玩遊戲、教寫功課，雖然彼此隔著螢幕，但感覺並不冰冷，現在課業進步很少要留下訂正作業，除多了時間與同學相處，更有效提昇自信，連原本視為畏途的「上台」，都有勇氣克服。
屏東縣15個有家鄉繪本創作的國小，日前聯合到台北國際書展參展，主要目的就是要向台下貴賓介紹自己所繪出的家鄉，林玉婷欣然接受「任務」，上台前雖難免有點緊張，但她馬上穩住場面，透過畫作和台下貴賓侃侃而談自己的家鄉，大方台風連老師都直呼「令人驚艷！」。
雲端教學持續，不過「嘉嘉姐姐」卻得換人，林玉婷雖不捨卻也非常期待下一位雲端大學伴，興奮的直說「超期待新的遠距教學」。
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